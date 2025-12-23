曾智希上衣被扯露大片肉色！陳志強證實暫停做人 自爆歐美等級不著急

記者宋亭誼／台北報導

藝人陳志強、曾智希、蘇晏霈、李運慶今（23）日在時時香美麗華店舉辦媒體餐敘。陳志強夫妻檔難得在八點檔同台，曾智希在劇中有場被曾子益「英雄救美」的橋段，卻意外露出運動內衣春光全洩。聊到這場裸露戲，陳志強自爆，他原本替老婆挑選性感內衣，但導演認為與曾智希角色形象不符，最後才改穿運動內衣上陣。

曾智希、陳志強結婚3年暫緩做人計畫。（圖／民視提供）

曾智希表示，這次角色設定家境貧寒，造型部分與導演多次討論，陳志強完全不在意老婆拍攝這類劇情，原本還替曾智希挑選能展現事業線的性感款式。不過陳志強很感謝劇組人員對他的尊重，不只拍攝前有事先告知，拍攝當天導演與曾子益也特地道歉，強調一切是劇情需要。

陳志強自豪精蟲數量與活動力健康。（圖／民視提供）

曾智希與陳志強2022年登記結婚，婚後小倆口積極做人，曾經做人工受孕卻植入失敗，陳志強今透露，曾智希原本計畫今年9月再度開始療程，但夫妻倆討論過後決定為戲暫緩生子計畫。現年47歲的陳志強並不著急，他驕傲表示自己的精蟲數量與活動力是「歐美等級」，加上目前胚胎已經完成，只差擇期植入子宮，一旁的李運慶聽了笑虧：「洋將陳志強」。

