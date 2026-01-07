曾智希偷偷登記結婚 正牌老公來盯場

曾子益與曾智希在《豆腐媽媽》中，兩人在低谷中互相取暖。（民視提供）

曾智希在民視八點檔《豆腐媽媽》飾演來自家暴陰影下的悲情女，和曾子益飾演的角色在人生低谷互相扶持，兩人甚至臨時決定登記結婚，談到當天拍攝的登記結婚戲，曾智希坦言心情相當複雜，「因為角色狀態一直覺得這樣不太好，有點猶豫，可是子益的角色一直說服我，還要在戶政事務所表現出我們很相愛、是夫妻，畫面看起來超像我要被騙去賣的，真的很好笑又心酸。」

曾智希分享，拍攝這場關鍵戲碼的當天剛好是她的生日，原本以為整天拍戲又情緒沈重，應該不會有人記得，「沒想到一到現場，很多工作人員都跟我說生日快樂，我就已經覺得很窩心了。」快收工時，老公陳志強還特地端著蛋糕現身，現場所有人一起為她唱生日快樂歌，讓她感動不已。

曾智希分享拍攝登記結婚戲時心境複雜，角色猶豫又掙扎，畫面既心酸又真實。（民視提供）

更驚喜的是，原本說要去開會先走的導演馮凱，讓曾智希一度有點失落，結果晚上到餐廳聚餐時，導演馮凱竟偽裝成服務生端菜出現，給她一個超級驚喜，讓她當場笑到不行，「真的完全被騙到！」

曾智希拍《豆腐媽媽》登記結婚，剛好是生日，陳志強驚喜探班讓曾智希相當感動！（民視提供）

曾子益則表示，這段戲讓他印象非常深刻，「每一場站在旁邊看著文英的吃苦、壓抑到情緒爆發，其實心裡很多無能為力。」他也大力讚賞曾智希的表現，「跟上一次合作的她完全不一樣，進步非常多，現在有一種互相飆戲的感覺，對她的進步真的非常驚喜，也非常開心。」

