曾智希備孕時間延後！陳志強證實 鬆口吐原因
「大師兄」林智勝再度號召演藝圈好友、體壇名人齊聚東華菁英高爾夫球俱樂部，盛大舉辦「益球智勝 原力榮耀」林智勝公益高爾夫球名人賽。這項賽事邁入第三年，號召力越來越驚人，從第一年的9組參賽隊伍、第二年的23組，到今年直接飆到象徵他球衣背號的「31組」。
林智勝晚宴致詞。（圖／原棒協提供）
本屆公益賽事與晚宴公益競拍總共募集277萬8000元的善款，活動尾聲由賽事贊助商之一的台灣福興加碼捐贈，募集金額最終捐出310萬元。「益球智勝 原力榮耀」林智勝公益高爾夫球名人賽連續三年舉辦共募款738萬8000元，所有善款「不」扣除成本，由參加者全額匯款捐贈予「台灣原住⺠族棒球運動發展協會」作為推廣基層棒球使用。
本次活動號召眾多球星、藝人與跨界名人共襄盛舉，出席陣容群星雲集，包括職棒球星王勝偉、王金勇、林子偉、胡金龍、高國輝、陳鏞基與職籃球星陳信安，知名藝人竇智孔、陳志強、邱凱偉、民雄、楊大正、康茵茵與高球選手彭婕、林義淵、葉欣寧，高球主播邱薇而、秘魯公主Eva、樂天女孩小紫等眾星雲集的好友們。
陳志強與Darren熱情站台。（圖／原棒協提供）
晚宴氣氛十分火熱，由楊大正率先以充滿渲染力的演出開場，隨後舞思愛、拿莫伊漾、民雄接力登台，將現場情緒推向高潮，歡呼聲此起彼落，宛如一場星光舞台盛會。林智勝在晚宴中分享了多年投入公益的感觸，並特別感謝所有參與者。他指出，這三年公益賽的成長讓他發現「我所有的努力都值得」。
演員陳志強與Darren（邱凱偉）也熱情站台，兩人不只在球場上帥氣揮桿，更用行動支持原住民青少年的棒球夢。特別是陳志強這天狀態火燙，被誇讚是「被演員耽誤的高爾夫好手」。他自曝只花兩個半月就破百，本次更直接打出88桿，他自己都笑說是「破紀錄」，隊友還開玩笑建議別再拍戲，乾脆改為職業隊發展比較快。
相較之下，Darren當天102桿的成績符合他平時95到100多桿的水準，不過「時尚擔當」的他靠著登場造型成功奪下最佳造型獎，笑說完全沒想到是靠服裝拿獎。他大力肯定這場比賽的公益意義：「最重要的是能幫助偏鄉小朋友，讓他們的棒球夢延續下去。」
陳志強坦言，本來和妻子曾智希準備今年開始備孕，但因接到好劇本，只能讓計畫往後延。他笑說：「其實我們都蠻急的，但還是要先努力存一點給小孩，讓他以後生活更好。」他透露夫妻倆年底都會加入新八點檔，只是故事線不一定會有交集，「她已經開始拍了，我還在抓緊時間練球。」
陳志強和妻子曾智希備孕計畫將延後。（圖／原棒協提供）
原本心願是希望孩子能生天秤座或射手座，但Darren的兒子Travis太可愛，讓夫妻倆現在轉念也覺得「水瓶座也不錯」。他更公開向Darren喊話：「他老二要跟我的老大ㄧ樣大！」現場笑聲不斷。
Darren則分享「浪花兄弟」近況，坦承雖然尚未有明確計畫，但兩人正在積極準備，期待能重返各大音樂節或跨年舞台，引發粉絲滿滿回憶殺。粉絲甚至狂敲碗，直說兩人完全沒變老。陳志強也補充，有粉絲為了再見到他們，竟透過「朋友的朋友的朋友」一路追到工作地點。
Darren分享「浪花兄弟」近況。（圖／原棒協提供）
說到「浪花魂」，陳志強特別誇讚Darren在武漢場重現招牌造型的敬業精神。Darren為了回味當年長髮造型，竟親自手工製作羽毛飾品，完全喚醒當年舞台記憶。陳志強直呼：「雞皮疙瘩都起來了！真的有回到那個時候。」
至於爸爸經的部分，Darren也分享與Travis的可愛日常。Travis現在會學著爸爸說：「大家好，我們是浪花兄弟。」甚至在家裡不吃飯或調皮時，只要視訊連線找「叔叔」陳志強訓話，他馬上乖得像天使。兩人笑稱：「我們彼此的孩子都能管！」暖心又爆笑。
【更多東森娛樂報導】
●曾智希求子3年！突宣告「新旅程開始」網瘋猜懷孕了
●叫曾智希跟車子道歉！陳志強當劇組面爆衝突：最後一次送你上班
●收工回家出事！陳志強半夜「被車追撞」曬照曝現況
其他人也在看
誰點的海陸大餐？服務生送錯崩潰「薪水都不夠賠...」 謝金燕一句話幫解決太霸氣
「姐姐」謝金燕雖已50歲仍又酷又辣，時常與網友分享生活，昨（23日）晚她透露近日出門用餐遇到服務生送錯餐，還是該店最貴套餐，讓服務生險些爆哭，但最後謝金燕的舉動超霸氣！鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前
徐若瑄抗癌走過手術開唱 「我沒有放棄」台下哭成一片
徐若瑄23日在Billboard Live Taipei開唱，她為了曲目安排，「潛水」在粉絲社群兩個月，改編了多首歌曲，準備了20分鐘的不插電演出，也首次挑戰吉他自彈自唱，展現滿滿誠意。Yahoo娛樂訊息 ・ 2 小時前
金馬獎慶功／范冰冰「六天前就拿到簽證」當場和李安講電話：要一起開心
范冰冰以《地母》榮獲第62屆金馬獎最佳女主角，可惜她未能親自出席領獎，僅能透過電話傳達激動和感恩心情。在慶功宴上，導演張吉安再次撥電話給范冰冰，開心笑說晚上不用睡了，因為有600多則恭賀訊息要回覆。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
陳妍希「中國直播賣貨」掀議！42歲真實近況流出
娛樂中心／李汶臻報導台灣女星陳妍希今（2025）年2月，對外宣布與中國演員陳曉的8年婚姻走到盡頭。斷開中國老公後的陳妍希，仍將工作重心擺在中國，日前在中國社群平台小紅書直播帶貨，提到鬆口談懷孕問題，認了肚皮的變化一度讓她崩潰。而外界也持續關注她「人在中國」的最新近況，日前她終於時隔近半個月再度更新近況照，上半身「劇烈膨脹」的超反差狀態流出，引發眾多粉絲圍觀。民視 ・ 23 小時前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 1 天前
楊丞琳、蕭敬騰「突示好台灣」惹議！他曝恐怖內情
娛樂中心／李汶臻報導台灣女星楊丞琳過去在中國綜藝節目上，宣稱自己是廣東人而掀起爭議；中共官媒《央視》過去曾點名過18位台灣藝人、並將他們列為「表態」範本，楊丞琳也入列其中。日前有網友在社群發文提及楊丞琳突告白台灣，稱「想念台灣歌迷」以及蕭敬騰睽違5年「留台灣唱跨年」等情況，相關引發網友熱議。對此，就有YT頻道分析近期部分台灣藝人轉向、改對台灣粉絲示好的內情，疑似與前陣子鬧得沸沸揚揚的于朦朧墜樓疑雲有關。民視 ・ 8 小時前
孫淑媚火辣熱舞嗨翻高流 揪丁寧、鍾欣凌組團出道
她感性表示：「看別人開演唱會容易，沒想到自己的演唱會卻等了30年。」謝謝粉絲成就了這場演出。演唱會中段孫淑媚火力全開，換上勁裝與舞團熱跳〈like JENNIE〉，展現苦練一個月的舞技，被歌迷暱稱「台版Jennie」果真不是浪得虛名，熱舞讓全場尖叫連連。孫淑媚找來因戲結緣的...CTWANT ・ 1 天前
Netflix第三名《他為什麼依然單身》5大劇情看點、評價：沒人受得了霍建華那張嘴 痔瘡爆發邂逅朱珠成歡喜冤家
【文／徐瑞安】Netflix、WeTV熱播的陸劇《他為什麼依然單身》，由霍建華與朱珠主演，霍建華演出不婚主義的中年室內設計師「俞瑜」，個性傲嬌又毒舌，雖然長得帥，但沒人受得了他那張嘴，堪稱是最怪直男，劇情也探討都會男女對待愛情與婚姻的不同態度，爆笑又逗趣，自開播就掀起話題，收穫不少好評。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 3 小時前
TWICE吃遍台灣美食！子瑜返鄉開唱 媽媽與陶晶瑩豪華招待
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導韓國知名女團TWICE於11月22、23日在高雄世運主場館舉行「THISISFOR」世界巡迴演唱會高雄場。這次演唱會是台灣成員周子...FTNN新聞網 ・ 7 小時前
「台灣測速照相地圖」密度比監獄高！陳為民曬圖怒轟：國恥
陳為民於臉書粉絲專頁張貼一張台灣測速照相點位分布圖，批評道：「就奇了怪，跟疾病似的快速增加到比軍事基地和監獄密度都高的賺錢機器，竟然沒有一個民代發聲，朝沒有、野沒有、甚至想入政的都沒有，像鬼故事一樣，聽說，一個公職都沒有……」。他進一步指出，針對交通執法相...CTWANT ・ 12 小時前
金馬收視出爐！收看人口突破660萬 收視高點落在「他」身上
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導第62屆金馬獎頒獎典禮於22日圓滿落幕，而本屆電視加上網路，總計共664萬7616人觀賞金馬盛會。金馬官方社群也有高達720萬次...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
舒淇考慮領養孩子「馮德倫爽快答應」 被問做人進度他這樣回
女星舒淇結婚至今將滿10年，但她與老公馮德倫始終未迎來自己的孩子，日前她才坦露其實一直都想生孩，只是目前未能如願。而老公馮德倫近日出席香港活動，被問及生子一事，他表示自己對舒淇的回答沒有疑問，更爽快接受領養孩子的想法。中時新聞網 ・ 9 小時前
才剛爆離婚！羅晉為父辦告別式 唐嫣行蹤曝光
才剛爆離婚！羅晉為父辦告別式 唐嫣行蹤曝光EBC東森娛樂 ・ 1 天前
金馬獎／范冰冰後台視訊畫面曝光！ 全程爆哭看著獎座
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場，范冰冰以《地母》拿下最佳女主角獎，在後台領獎座時，導演張吉安幫她代領，導演全程跟她視訊，她哭到說不出話，一直捏著鼻子。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
八點檔女星車禍被撞飛！緊急動手術「戲份遭換角」 最新傷勢曝光
女星顏曉筠外型亮眼，近年在八點檔憑藉精湛演技獲得眾多關注，沒想到今（24）日驚傳顏曉筠遇車禍被撞飛，導致左肩脫臼、韌帶斷裂。而顏曉筠參演的八點檔《好運來》即將迎來大結局，如今顏曉筠傷勢是否會影響到劇組拍攝？電視台也鬆口了。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
金馬62／大S最後一次「現身」三金！李竺芯唱哭觀眾 全場一片淚海
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間盛大登場，追思已故影視工作者橋段，由金曲歌后李竺芯獻聲，帶來〈魯冰花〉、〈只要為你活一天〉、〈我是一片雲〉、〈拄拄仔離開〉、〈Love〉、〈伍冬拾冬〉，大螢幕陸續出現1年來逝世影人，現場氣氛相當感傷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
周子瑜手寫信全文曝光淚崩「不是因為乖」遭封殺10年吐真心：真的渴望
南韓超人氣女團TWICE 台灣成員周子瑜，昨（23）晚在高雄世運主場館演出了她出道以來首場台灣演唱會，這場對她意義非凡的返鄉舞台，也被外界解讀為暌違10年「正式解禁」。她在舞台上朗讀了一段親筆感言，全文首度曝光，字字真摯動人讓現場數萬ONCE們紛紛拭淚，被認為是她對過去10年起伏的自我總結與重生宣言。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
Lulu甜曝婚禮最新進度 陳漢典笑稱自己負責「付錢跟出席」
提到夫妻兩人分工，Lulu說：「婚禮的事情我比較有想法，漢典也有負責的地方。」Lulu表示現在所有的東西都在頭腦中，畢竟是頗忙的時間，還自嘲是忙到沒有明天的人，但只要有一點空檔就會立刻處理婚宴細節。此外，提到新節目《明星製作公司》中所衍生網路實境秀《明星開拍中》...CTWANT ・ 3 小時前
《閃電霹靂車》AI真人版！搭主題曲帥到起雞皮疙瘩 粉絲暴動：拜託讓它上映
最近網路上流傳一段由粉絲利用 AI 技術製作的經典動畫《閃電霹靂車》「偽真人版」幕後花絮影片。該影片並非單純的角色生成，而是模擬了電影拍攝的現場氛圍，彷彿真實存在的賽車手演員與工作人員，讓不少網友第一眼誤以為是真的正在拍攝真人版電影：「拜託讓它上映」Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 5 小時前
祝福范冰冰被全平台404！曬懵照喊幸福也消失 陸網友喊過分：承認別人優秀這麼難嗎？
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導中國女星范冰冰昨（22）日憑藉《地母》拿下金馬獎最佳女主角，正在外地拍戲的她無法出席，由導演張吉安代領獎項，並與她現...FTNN新聞網 ・ 1 天前