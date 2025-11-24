曾智希備孕突喊卡！陳志強曝夫妻「生子願望」：許願水瓶座寶寶

記者宋亭誼／台北報導

林智勝在公益高爾夫球名人賽再度展現驚人號召力。（圖／台灣原住民族棒球運動發展協會提供）

「大師兄」林智勝再度號召演藝圈好友、體壇名人齊聚東華菁英高爾夫球俱樂部，盛大舉辦「益球智勝 原力榮耀」林智勝公益高爾夫球名人賽。本次活動號召眾多球星、藝人與跨界名人共襄盛舉，出席陣容群星雲集，包括職棒球星王勝偉、王金勇、林子偉、胡金龍、高國輝、陳鏞基與職籃球星陳信安，知名藝人竇智孔、陳志強、邱凱偉、民雄、楊大正、康茵茵與高球選手彭婕、林義淵、葉欣寧，高球主播邱薇而、秘魯公主Eva、樂天女孩小紫等眾星雲集的好友們。

（左起）陳志強、竇智孔、林智勝、Darren、康茵茵。（圖／台灣原住民族棒球運動發展協會提供）（圖／台灣原住民族棒球運動發展協會提供）

演員陳志強與Darren（邱凱偉）熱情站台，兩人不只在球場上帥氣揮桿，更用行動支持原住民青少年的棒球夢。特別是陳志強，這天狀態火燙，被誇讚是「被演員耽誤的高爾夫好手」。他自曝只花兩個半月就破百，本次更直接打出88桿，自己都笑說是「破紀錄」，隊友還開玩笑建議別再拍戲，乾脆改為職業隊發展比較快。他更豪氣公布自己一口氣拿了三位關主的簽名球，滿載而歸。

陳志強（左）甜曝與曾智希的生子願望。（圖／台灣原住民族棒球運動發展協會提供）

陳志強坦言，本來和妻子曾智希準備今年開始備孕，但因接到好劇本，只能讓計畫往後延。他笑說：「其實我們都蠻急的，但還是要先努力存一點給小孩，讓他以後生活更好。」他透露夫妻倆年底會加入新八點檔，只是故事線不一定會有交集，「她已經開始拍了，我還在抓緊時間練球。」

原本心願是希望孩子能生天秤座或射手座，但Darren的兒子Travis太可愛，讓夫妻倆現在轉念也覺得「水瓶座也不錯」。他更公開向Darren喊話：「他老二要跟我的老大ㄧ樣大！」現場笑聲不斷。

