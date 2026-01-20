曾智希劇中被扯衣服！意外露出「南半球」 老公陳志強讚：「真好看！」

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

民視8點檔大戲《豆腐媽媽》播出收視開紅盤。日前《娛樂超skr》特別邀請劇中主要演員蘇晏霈、李運慶、曾智希以及即將登場的神祕關鍵人物陳志強接受專訪。現場不僅笑料百出，更曝光了許多8點檔幕後不為人知的感人與驚險時刻。

《豆腐媽媽》演員蘇晏霈、李運慶、曾智希與陳志強齊聚《娛樂超skr》小鹿及阿甘專訪，暢談拍戲幕後秘辛，現場笑聲不斷。（圖／民視提供）

曾智希驚爆演到「憂鬱症」 生日當天拍喪母戲強碰禁忌，讓她一度演到情緒崩潰。好友蘇晏霈更爆料，曾智希在拍戲期間甚至出現類似「憂鬱症」的狀況，回家看劇本也會邊看邊哭。她感嘆，最難忘的一場戲是她生日當天，竟然要拍攝劇中媽媽過世的重頭戲，且場景還選在警察局與火葬場。為了化解不吉利，她當天特地穿上一身全紅內衣「沖喜」，沒想到在現場讀劇本時還是忍不住情緒激動，直接淚崩。

本劇的一大視覺焦點莫過於曾智希的突破性演出。她在劇中有一場被扯衣服的戲，原本設定只拉肩帶，沒想到因動作過大，整件運動內衣上移，意外露出「南半球」。曾智希大方表示自己平時就很坦蕩，拍戲時並不排斥，反而工作人員比她還緊張，趕著幫她遮擋。

身為正牌老公的陳志強，則在試片大螢幕上目睹這一切。他非但沒有生氣，還幽默表示當時全場安靜、眼神紛紛飄向他，他則大方讚美老婆：「好看，真好看！」而陳志強也透露，自己的角色即將在後續劇情中扮演「至關重要」的關鍵，並暗示與「文英（曾智希飾）」有神祕的情感糾葛，呼籲觀眾持續鎖定。





