曾智希宣布暫停備孕 陳志強精蟲等級受醫師認證

陳志強、曾智希為工作暫緩試管的計畫。（圖／民視）

陳志強、曾智希近年在做試管嬰兒，原定9月就要植入胚胎，現因夫妻檔加入《豆腐媽媽》拍攝而暫緩，陳志強不擔心延後當爸，因為他精蟲曾被醫生誇是「歐美等級」。曾智希劇中有一幕被抓奶，她為此犧牲露南半球，陳志強還負責幫挑內衣，結果款式太過性感被製作人打槍。

陳志強對老婆拍親熱戲很大方，曾智希先前出寫真，他幫忙出點子，還提議激凸，拍親熱戲，他還到現場去指導，「我看2人像死魚嘴，我就過去說，吻戲一定要放軟，就像魚在吃飼料。」有次跟視訊教戰，直接找旁邊的演員「男男吻」，示範給曾智希看。

蘇晏霈、李運慶在《豆腐媽媽》演一對貌合神離的夫妻。（圖／民視）

提到吻戲，蘇晏霈有過不好經驗，對手男演員竟然伸舌頭，「有軟軟的感覺，我是擋著的。」事後對方說是不小心的，她沒再追究。而她在《豆腐媽媽》跟李運慶演夫妻，有穿性感睡衣色誘的劇情。

剛升格二寶爸的李運慶，老婆洪詩在家照顧小孩，他很感謝老婆的辛苦，但他收工後實在太累，時常直接昏睡，之後會想辦法好好慰勞老婆，夫妻覺得有2個小孩已經足夠，他也有想過要去結紮，不過最近沒有時間。

