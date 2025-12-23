曾智希拚懷孕先暫緩！陳志強不擔心「自豪精子歐美等級」

陳志強（左）、曾智希夫妻檔加入《豆腐媽媽》演出。（民視提供）

陳志強與曾智希夫妻檔加入民視8點檔《豆腐媽媽》，23日和蘇晏霈、李運慶出席宣傳活動。夫妻已經存好胚胎，原規畫9月進入試管嬰兒療程，因為拍戲計畫暫緩，陳志強不擔心自己體力，甚至自豪「醫生說我的精子活力是歐美等級」，李運慶一旁補充，是可以號稱「洋將」。

曾智希劇中角色悲慘，爸媽都發生事情，她還差點被抓去賣，笑稱200集的劇情，她短短6集就演完了，陳志強有看首映笑說：「她還沒有被抓走之前，就先被抓奶。」曾智希犧牲露南半球，內衣還是他先挑過，結果製作人虧內衣太性感，跟人設不符合，變成樸素的運動內衣。

曾智希生子計畫暫緩。（民視提供）

李運慶（左起）、蘇晏霈、曾智希、陳志強23日出席宣傳活動。（民視提供）

人夫陳志強對老婆佔有欲強，拍這場戲前導演馮凱還先致電問意願，他大方表示，「老婆寫真集的封面、有激凸那個是我想的，凱哥也有一本。」就連老婆拍激情戲，他也在現場盯場，不過是指導吻戲，他笑說：「我看2人像死魚嘴，我就過去說，吻戲一定要放軟，就像魚在吃飼料。」他有一次還視訊直接找旁邊的演員「男男吻」，告訴老婆如何拍吻戲。

談到吻戲，蘇晏霈則有一次拍吻戲時，感覺到對方男演員似乎有舌頭，她說：「我不確定，有軟軟的感覺，我是擋著的。」事後有溝通對方說不小心，她也因此釋懷，後來還有再合作。新戲她大突破，要穿性感睡衣誘惑老公李運慶，沒想到跟小三撞衫，劇情超展開。

李運慶剛升格二寶爸，每晚看老婆洪詩照顧小孩背影很辛苦，自己則是太累昏睡，承諾之後會想辦法好好慰勞，夫妻討論有2個小孩足夠，他也有想過結紮，不過最近沒有時間。

民視八點檔年度新戲《豆腐媽媽》今晚即將首播，特別攜手以經典台菜聞名的「時時香」合作，演員們一邊品嚐時時香招牌台菜，一邊聊起各自最愛的豆腐料理。曾智希大讚「老皮嫩肉」外酥內嫩、口感層次十足；蘇晏霈則選擇清爽經典的皮蛋豆腐，還笑說自己是「咖哩飯不拌派」，讓李運慶忍不住追問吃法，引發全場笑聲。陳志強則幽默表示自己「不吃麻婆豆腐」，卻補一句「喜歡吃曾智希的豆腐」，立刻成為現場笑點。

