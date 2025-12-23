曾智希暫停做人 控制狂老公陳志強劇組全掌控

陳志強、曾智希、蘇晏霈、李運慶今為民視八點檔《豆腐媽媽》造勢。

陳志強和曾智希夫妻檔首度聯袂演出民視八點檔《豆腐媽媽》，被說控制狂的他，連老婆戲裡一場被曾子益意外拉出內衣的戲，都要親自挑選款式，沒想到過度性感被導演打槍。

陳志強曾智希同劇拍戲、戲裡沒有交集。

曾智希日前過36歲生日，但偏偏正逢拍攝《豆腐媽媽》劇中的重頭戲，要去警察局、還要到墓園跪拜，「都很不吉利」，前一天她因壓力大，在老公陳志強於凌晨說生日快樂那刻，忍不住大哭說「我不快樂！」。生日當天在墓園拍攝，還跪錯安葬處，跪到其他往生者的地盤，只好喊卡，當天殺青後，陳志強帶她到餐廳吃飯，結果只看到老公的一票哥兒們，原本有點失望，接著好友林萱瑜、姊姊陸續現身，才讓她破涕為笑，尤其最後導演馮凱竟還打扮成服務生推蛋糕出來，簡直給足夫妻倆面子。

陳志強也是曾智希的私人表演指導，曾智希第一次在八點檔拍吻戲時，陳志強人在南部演舞台劇，還透過視訊找一旁男演員示範親給她看，說「嘴唇放軟，像魚吃飼料那樣張合」，陳志強自豪說自己的吻戲連謝承均都認證，2人曾有一場夢境般的吻戲，事後謝承均大讚是有史以來最讚。

曾智希因拍戲今年暫停做人計畫。

夫妻為了拍八點檔，原本今年9月要進行人工受孕植入胚胎，但8月收到戲劇邀約，討論過後決定暫緩，或許過一兩年後再做下一步動作，只是屆時陳志強已經逼近五十歲大關，問他會否擔心當老爸爸，他說，醫生說我的精蟲數是歐美人等級，還被一旁李運慶說：「洋將等級！」

已經有2個孩子的李運慶，認為老婆洪詩常常一打二很辛苦，被問到會否考慮結紮，他認真說，的確想過，但因為是手術，所以也尚在觀望中。

李運慶在戲裡演藝術家性格的設計師，為了創作常常不能顧及柴米油鹽，會時常抱怨老婆不顧家，最後因而出軌。北藝大美術系畢業的他，原本製作單位詢問戲裡的畫作能否他自己畫，但量太大，恐怕應付不來，只能應允有些速寫畫面可以自己上陣。

蘇晏霈在戲裡飾演無條件供養老公的傻女人。

民視八點檔年度新戲《豆腐媽媽》今晚即將首播，特別攜手以經典台菜聞名的「時時香」合作，並於23日在時時香美麗華店舉辦媒體餐敘，邀請媒體朋友搶先品嘗多道以「豆腐」為主軸的台菜料理，也讓演員們近距離分享拍攝點滴。

