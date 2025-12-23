曾智希暫緩「做人」原因曝 陳志強自豪精子：歐美等級

藝人陳志強、曾智希合體出席記者會。（圖／民視提供）





藝人陳志強、曾智希在2022年結婚，婚後兩人積極備孕求子，雖然嘗試做試管但植入失敗。對此，夫妻倆今（23）日與蘇晏霈、李運慶出席媒體餐敘，證實目前將暫緩生子計畫，原因也曝光。

陳志強、曾智希這次一同進組拍攝八點檔《豆腐媽媽》，被問到生子計畫，陳志強透露本來預計在9月份重新開始「做人」，不過收到馮凱導演的邀約，加上角色具有挑戰性，因此決定再延後。

不過八點檔一拍就是1、2年，47歲陳志強到時候可能已經將近50歲，他自豪表示過去健康檢查時，被醫生稱讚精蟲指數是「歐美等級」，讓李運慶笑說「號稱洋將程度」，目前已經做好胚胎，只差植入子宮就可以。



【更多東森娛樂報導】

●收工回家出事！陳志強半夜「被車追撞」曬照曝現況

●曾智希備孕時間延後！陳志強證實 鬆口吐原因

●陸劇女神透視裝太火辣！典禮「雙膝跪地」慘摔反被讚爆

