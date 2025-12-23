曾智希生日拍墓園戲 哭到一半才發現「跪錯墳墓」

（中央社記者洪素津台北23日電）演員曾智希在新戲「豆腐媽媽」身世悲慘，演出極富挑戰性，讓本來要備孕的她，決定先暫緩懷孕而爭取演出，她分享生日當天到墓園拍攝哭戲，哭到正入戲時才發現「跪錯墳墓」。

曾智希、陳志強、李運慶、蘇晏霈今天出席「豆腐媽媽」宣傳記者會，曾智希這次一出場就得有大尺度演出，胸前重要部位被碰觸，老公陳志強分享自己是曾智希的親密指導，透露第一次看曾智希吻戲時覺得她「死魚嘴」，一點都不放鬆，當場教學要她像「魚吃飼料」般放鬆去吻。

曾智希20日才剛過完36歲生日，她分享生日當天要去墓園拍戲，且是情緒很重的戲，所以當天在家裡先哭一下，沒想到正式拍攝時還是遇到小插曲，有一幕是曾智希要跪在墓前拍攝，沒想到她卻跪到別人的墳墓，「我已經在哭了，但是就跪錯墳墓，我只好NG重拍」。

曾智希和陳志強日前積極備孕，但夫妻倆因為導演馮凱邀約演出「豆腐媽媽」，2人也覺得角色難得，因此決定先暫緩生子計畫，等戲殺青後再好好計劃生子。

蘇晏霈則是分享她在30幾歲前有想當媽媽的念頭，但工作一忙，就沒再去想。聊起吻戲，她說，有一次對手竟然伸出舌頭，但她覺得對方不是故意的，應該是太入戲、太忘情了。李運慶現在是2寶爸，會和老婆洪詩一起育兒，覺得老婆一人顧2個小孩真的很辛苦，往後也會更加照顧老婆，一定會慰勞她。（編輯：李淑華）1141223