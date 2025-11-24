曾智希突暫緩備孕計畫 陳志強揭真實原因！先視訊管教Darren兒預習當爸

陳志強（右）與曾智希夫妻都期待能生寶寶。翻攝陳志強IG

陳志強與Darren（邱凱偉）參與「大師兄」林智勝舉辦的公益高爾夫球名人賽，兩人在球場上互虧、互補，到了訪問時也放送許多暖心家庭話題。陳志強坦言，本來和妻子曾智希準備今年開始備孕，但因接到好劇本，只能讓計畫往後延。

陳志強坦言：「其實我們都滿急的，但還是要先努力存一點給小孩，讓他以後生活更好。」他透露夫妻倆年底都會加入民視新8點檔，只是故事線不一定會有交集，「她已經開始拍了，我還在抓緊時間練球」。

陳志強（左）參與參與「大師兄」林智勝舉辦的公益高爾夫球名人賽。原棒協提供

原本心願是希望孩子能生天秤座或射手座，但Darren的兒子Travis太可愛，讓夫妻倆現在轉念也覺得「水瓶座也不錯」。他更公開向Darren喊話：「他老二要跟我的老大ㄧ樣大！」

廣告 廣告

Darren則分享「浪花兄弟」近況，坦承雖然尚未有明確計畫，但兩人正在積極準備，期待能重返各大音樂節或跨年舞台，引發粉絲滿滿回憶殺。粉絲甚至狂敲碗，直說兩人完全沒變老。陳志強也補充，有粉絲為了再見到他們，竟透過「朋友的朋友的朋友」一路追到工作地點，還有人從中國飛來支持，讓他感動不已。

Darren（左）參與「大師兄」林智勝舉辦的公益高爾夫球名人賽。原棒協提供

說到「浪花魂」，陳志強特別誇讚Darren在武漢場重現招牌造型的敬業精神。Darren為了回味當年長髮造型，竟親自手工製作羽毛飾品，完全喚醒當年舞台記憶。陳志強直呼：「雞皮疙瘩都起來了！真的有回到那個時候。」

至於爸爸經的部分，Darren也分享與Travis的可愛日常。Travis現在會學著爸爸說：「大家好，我們是浪花兄弟。」甚至在家裡不吃飯或調皮時，只要視訊連線找「叔叔」陳志強訓話，他馬上乖得像天使。兩人笑稱：「我們彼此的孩子都能管！」

Darren「浪花兄弟」再度重組。原棒協

陳志強揮桿破紀錄！Darren獲最佳造型獎

陳志強與Darren不只在球場上帥氣揮桿，更用行動支持原住民青少年的棒球夢。特別是陳志強，這天狀態火燙，被誇讚是「被演員耽誤的高爾夫好手」。他自曝只花兩個半月就破百，本次更直接打出88桿，他自己都笑說是「破紀錄」，隊友還開玩笑建議別再拍戲，乾脆改為職業隊發展比較快。他更豪氣公布自己一口氣拿了三位關主的簽名球，滿載而歸。

相較之下，Darren當天102桿的成績符合他平時95到100多桿的水準，不過「時尚擔當」的他靠著登場造型成功奪下最佳造型獎，笑說完全沒想到是靠服裝拿獎。他大力肯定這場比賽的公益意義：「最重要的是能幫助偏鄉小朋友，讓他們的棒球夢延續下去。」



回到原文

更多鏡報報導

曾叫老婆曾智希「跟車道歉」 陳志強驚曝半夜出車禍！吐露不安心聲

王瞳半年同居人曝光！在家都裸體已如老夫少妻 「私密處照」差點外流

台8女星顏曉筠驚爆車禍遭撞飛！當場頭部流血傷勢嚴重 緊急送醫現況曝光