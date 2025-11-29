曾智希素顏床照「犯規視角」流出！解放深溝 酥胸若隱若現超性感

娛樂中心／綜合報導

女星曾智希跟陳志強結婚3年，本來今年積極備孕求子，不過由於他們雙雙投入劇組工作，生子進度只好先喊卡，近日，曾智希在社群中向網友分享生活近況，低胸小可愛辣洩深溝事業線的穿搭，給足網友滿滿福利。

曾智希今（29日）更新IG的貼文，畫面中的她躺在床上頭髮些微凌亂，臉上露出滿足的笑容，展現自然的一面，仔細一看，曾智希的自拍視角太犯規，身穿細肩帶小可愛的她，低胸設計隱約露出事業線，造型十分火辣，而她臉上雖然沒有任何妝容，但是膚況看起來極佳。

曾智希也在內文中總結這幾日的心情，提到由於投入拍戲睡比較少，因此難得休假她報復性睡12小時，「還可以躲在暖呼呼的棉被裡」，喊話要好好珍惜今日的幸福，明天再繼續面對，不少網友見狀則表示很期待曾智希的新戲，「辛苦囉，期待你的演出」、「智希再累不忘寵粉」。

曾智希放送性感床照。（圖／翻攝自曾智希IG）

