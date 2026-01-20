曾智希被扯衣服現場走光！老公陳志強沒生氣還喊好看

曾智希拍攝這場曾子益英雄救美戲時，不慎走光。（民視提供）

民視8點檔《豆腐媽媽》演員蘇晏霈、李運慶、曾智希以及即將登場的陳志強接受《娛樂超skr》專訪，現場笑料百出，更曝光許多8點檔幕後的感人與驚險時刻；曾智希透露，她劇中有一場被曾子益救援要拉她上重機、不慎扯到衣服的戲，沒想到因動作過大，整件運動內衣上移，意外走光，老公陳志強當時在首映試片時坐在台下看到這一幕居然反應鎮定，還喊好看。

其實拍攝場戲時，陳志強本人也在現場，見到老婆拍戲時上半身意外走光，他沒有生氣，還幽默笑曝首映會上播到這一幕時，全場安靜、眼神紛紛飄向他，他還讚美老婆：「好看，真好看！」曾智希也大方表示，自己平時就很坦蕩，拍戲發生意外並不介意，反而當下工作人員比她還緊張，趕著幫她遮擋。

廣告 廣告

曾智希還自曝演到差點「憂鬱症」病發 ，原來她生日當天剛好拍喪母戲重頭戲，且場景是在警察局與火葬場。為了化解不吉利，她當天特地穿上一身全紅內衣，沒想到在現場讀劇本時還是忍不住情緒崩潰，直接淚崩。蘇晏霈也爆料，曾智希在拍戲期間甚至出現類似「憂鬱症」的狀況，回家看劇本也會邊看邊哭。

提到劇組的「性情中人」，全體演員異口同聲指名金鐘導演馮凱。李運慶笑說，導演在講戲時常講到把自己講哭，甚至連喊「卡」的聲音都能聽出他對該場戲的滿意程度。蘇晏霈也透露，某次拍完感人戲碼，導演竟主動走過來溫柔詢問：「能不能抱一下？」讓初次與馮凱合作的她感到既受寵若驚又溫暖。

愛家、愛女兒的好男人李運慶，此次在劇中突破暖男形象挑戰「渣男」，他坦言這是一大挑戰，回家還會跟老婆討論自己演得「怎麼會這麼渣」。而陳志強也透露自己的角色即將在後續劇情中扮演「至關重要」的關鍵，並暗示與「文英（曾智希飾）」有神祕的情感糾葛。

更多中時新聞網報導

NBA》天降騎兵！泰森飆39分宰地主

鄭怡樂客串 自薦《陽光女子》續集

龔鈺祺音樂會 理想混蛋雞丁站台曝巧合