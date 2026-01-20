曾智希襯衫遭扯爛！「整件內衣上滑」Q彈抖了好大一下 陳志強反應曝光

記者趙浩雲／台北報導

八點檔主要演員蘇晏霈、李運慶、曾智希以及即將登場的神祕關鍵人物陳志強接受娛樂節目專訪專訪。現場不僅笑料百出，更曝光了許多八點檔幕後不為人知的感人與驚險時刻，曾智希在劇中因為驚險脫逃，被曾子益英雄救美救上機車，沒想到因為力道過大導致襯衫爆開，胸前風光坦露，勘稱獻上超大尺度演出，讓觀眾大吃冰淇淋，老公陳志強大方表示很好看。

讓她一度演到情緒崩潰。好友蘇晏霈更爆料，曾智希在拍戲期間甚至出現類似「憂鬱症」的狀況，回家看劇本也會邊看邊哭。曾智希感嘆，最難忘的一場戲是她生日當天，竟然要拍攝劇中媽媽過世的重頭戲，且場景還選在警察局與火葬場。為了化解不吉利，她當天特地穿上一身全紅內衣「沖喜」，沒想到在現場讀劇本時還是忍不住情緒激動，直接淚崩。

廣告 廣告

曾智希襯衫遭扯爛，動作太大整件內衣往上移。（圖／民視提供）

提到劇組的「性情中人」，全體演員異口同聲指名金鐘導演馮凱。李運慶笑說，導演在講戲時常講到把自己講哭，甚至連喊「卡」的聲音都能聽出他對該場戲的滿意程度。蘇晏霈也分享，某次拍完感人戲碼，導演竟主動走過來溫柔詢問：「能不能抱一下？」讓初次與馮凱合作的她感到既受寵若驚又溫暖。

本劇的一大視覺焦點莫過於曾智希的突破性演出。她在劇中有一場被扯衣服的戲，原本設定只拉肩帶，沒想到因動作過大，整件運動內衣上移，意外露出「南半球」。曾智希大方表示自己平時就很坦蕩，拍戲時並不排斥，反而工作人員比她還緊張，趕著幫她遮擋。身為正牌老公的陳志強，則在試片大螢幕上目睹這一切。他非但沒有生氣，還幽默表示當時全場安靜、眼神紛紛飄向他，他則大方讚美老婆：「好看，真好看！」

更多三立新聞網報導

梁小龍「公開反對器官移植」隔天猝逝！ 成龍喊「北京天很陰」引發聯想

反對器官買賣隔天過世！火雲邪神梁小龍「最後身影曝」 鄰居：很有精神

放話不留給家人！曹西平遺產「早就過戶給乾兒子」 交易紀錄曝光

獨家／陳小菁斜槓新事業曝光！變身「彰化老闆娘」 未上市先轟動劇組

