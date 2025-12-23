曾智希遭扯內衣露「南半球」 幕後推手竟是老公陳志強！揭本想選更火辣款式

陳志強（左）與曾智希夫妻都參演《豆腐媽媽》。董孟航攝

曾智希在民視新8點檔《豆腐媽媽》中一出場就遭扯襯衫、露出內衣，23日與老公陳志強及同劇蘇晏霈、李運慶出席記者會，陳志強透露還有幫曾智希挑選內衣款式，原本選了比較火辣、至少有露事業線的款式，結果被導演打槍，但後來還是有微露「南半球」。

因曾智希劇中家境清苦，內衣款式仍穿國中生的成長型內衣。陳志強透露，要拍這場戲前，導演馮凱不是問曾智希意見，而是問陳志強的看法，因為曾智希之前拍過大尺度激凸封面寫真集，也都是陳志強幫她發想的，「所以導演知道要問誰」。

廣告 廣告

蘇晏霈性感睡衣誘惑 李運慶乖乖報備老婆洪詩

而蘇晏霈也有穿性感睡衣誘惑劇中老公李運慶的戲碼，陳志強還說：「叫曾智希教妳啊。」結果被老婆瞪了一眼。李運慶戲外是人夫加兩個孩子的爸，但這次劇中恐有出軌戲碼，他說拍親密戲前都會先跟老婆洪詩報備。

蘇晏霈則透露，曾有過拍吻戲感受到對方伸舌頭，甚至還被其他演員看到，對方後來有跟她道歉，解釋自己是不小心的，後來也有再合作，她則透露自己「咬很緊」，但有感受到「軟軟的」。

李運慶（右）與蘇晏霈演夫妻。董孟航攝



回到原文

更多鏡報報導

曾智希突暫緩備孕計畫 陳志強揭真實原因！先視訊管教Darren兒預習當爸

50歲陳仙梅認了砸6位數「修修臉」 驚吐容貌焦慮原因！「媽媽」竟比她小3歲

獨家直擊／夏于喬帶「孕氣」上工！準媽咪累累打超大哈欠 人逢喜事笑到擠出雙下巴