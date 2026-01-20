曾智希遭扯內衣「掉出NuBra」震撼畫面曝光 老公陳志強現場直擊高呼5字

曾智希劇中被扯開衣服。民視提供

曾智希在民視8點檔《豆腐媽媽》中，有一場被扯衣服的戲，原本設定只拉肩帶，沒想到因動作過大，整件運動內衣上移，意外露出「南半球」，甚至連當成防護措施的NuBra都曝光。

曾智希大方表示自己平時就很坦蕩，拍戲時並不排斥，反而工作人員比她還緊張，趕著幫她遮擋。老公陳志強在試片上目睹這一切，非但沒有生氣，還幽默表示，當時全場安靜、眼神紛紛飄向他，他則大方讚美老婆：「好看，真好看！」

曾智希「南半球」外露不介意。民視提供

曾智希劇本邊看邊哭陷入憂鬱

但蘇晏霈爆料，曾智希拍攝時，出現類似「憂鬱症」的狀況，回家看劇本也會邊看邊哭。曾智希感嘆，最難忘的一場戲是她真正生日的當天，竟然要拍攝劇中媽媽過世的重頭戲，且場景還選在警察局與火葬場。

廣告 廣告

為了化解不吉利，曾智希當天還在陳志強建議下，特地穿上一身全紅內衣「沖喜」，沒想到在現場讀劇本時還是忍不住情緒激動，直接淚崩。而陳志強之後也會作為神祕關鍵人物，登場《豆腐媽媽》，且與曾智希會有情感糾葛戲碼。

曾智希（左）跟曾子益在《豆腐媽媽》的CP組合深受觀眾喜愛。民視提供

提到劇組的「性情中人」，全體演員異口同聲指名金鐘導演馮凱。李運慶笑說，導演在講戲時常講到把自己講哭，甚至連喊「卡」的聲音都能聽出他對該場戲的滿意程度。蘇晏霈也分享，某次拍完感人戲碼，導演竟主動走過來溫柔詢問：「能不能抱一下？」讓初次與馮凱合作的她感到既受寵若驚又溫暖。

《豆腐媽媽》演員李運慶（左起）、蘇晏霈、曾智希與陳志強一同受邀上《娛樂超skr》分享拍戲幕後甘苦與精彩花絮。民視提供

李運慶近來因老婆洪詩照顧失智症爸爸的家中情況受到討論，在《豆腐媽媽》中則挑戰演「渣男」，他坦言這是一大挑戰，回家還會跟老婆討論自己演得「怎麼會這麼渣」。



回到原文

更多鏡報報導

李運慶認了洪詩能嫁更好！自誇「我運氣好」 謝妻照顧失智父、生下2寶貝：是我最珍惜的人

蘇晏霈爆乳上陣色誘戲碼 被要求「坐人夫身上」！笑喊：回家看色情片做功課

曾智希遭扯內衣露「南半球」 幕後推手竟是老公陳志強！揭本想選更火辣款式

我有兩個老公！24歲正妹「交往雙胞胎」爆紅 3人行甜蜜日常全公開