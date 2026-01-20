四季線上／綜合報導

民視八點檔《豆腐媽媽》收視成績亮眼，劇情討論度居高不下，曾智希飾演主要角色之一「李文英」劇中命運起伏不斷，為了配合劇組工作，生日當天仍在火葬場拍攝喪母戲，一度演到情緒崩潰，甚至出現憂鬱症的狀況，讓同劇演員都看在眼裡。

《豆腐媽媽》演員曾智希、蘇晏霈、李運慶、陳志強受邀到《娛樂超skr》分享拍戲祕辛，曾智希表示最難忘的一場戲，是她生日當天竟要拍攝劇中媽媽過世的重頭戲，且場景還選在警察局與火葬場；為了化解不吉利，她當天特地穿上一身全紅內衣「沖喜」，沒想到在現場讀劇本時還是忍不住情緒激動，直接淚崩。

曾智希驚爆《豆腐媽媽》演到憂鬱症？生日當天拍「喪母戲」看劇本就淚崩！

劇中一大亮點為曾智希在《豆腐媽媽》第一集衣服被扯破那一幕，原本設定只拉肩帶，沒想到因動作過大，整件運動內衣上移，意外露出「南半球」。曾智希大方表示自己平時就很坦蕩，拍戲時並不排斥，反而工作人員比她還緊張，趕著幫她遮擋。

身為正牌老公的陳志強，則在試片大螢幕上目睹這一切。他非但沒有生氣，還幽默表示當時全場安靜、眼神紛紛飄向他，他則大方讚美老婆：「好看，真好看！」所有演員也異口同聲掛保證，後續劇情將有更多意想不到的轉折，敬請觀眾持續關注發展。

📣【民視頻道】20：00《豆腐媽媽》全台首播📣

