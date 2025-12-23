曾智希「做人」計劃暫緩 生日進警局又哭墓壓力大！半夜對尪陳志強宣洩

陳志強（左）與曾智希懷孕計劃暫緩。董孟航攝

陳志強與曾智希夫妻婚後積極「做人」，近日夫妻倆都接演民視《豆腐媽媽》，尤其曾智希戲份重，生子計劃不得不暫緩，23日出席記者會，透露已經冷凍好胚胎，原本計劃今年9月植入，但陳志強說：「暫時先不當人生的媽媽，當好《豆腐媽媽》比較重要。」

47歲的陳志強比曾智希年長11歲，自豪精蟲健康度堪稱「歐美等級」，否認是因這方面的問題遲遲沒有做人成功。8點檔拍下去，可能要等1年後才能懷孕，陳志強不擔心自己50歲當爸，直呼若是收視好，等2年也沒關係。

陳志強（左）與曾智希夫妻都參演《豆腐媽媽》。董孟航攝

曾智希嘆生日卻不吉利 陳志強出招穿紅衣

曾智希20日度過36歲生日，結果當天拍攝情緒戲沈重的戲碼，一早到警局拍戲，接著又去花葬園區拍祭拜哭墓戲碼，讓她壓力很大。陳志強一過午夜0點就跟老婆說：「生日快樂。」結果曾智希立刻落淚，哭訴自己壓力大，又進警局、又去墓園，不吉利又很累，陳志強則安慰，並建議她穿大紅色衣服去上班。

曾智希剛過完生日。董孟航攝

拍攝墓園戲時，曾智希還一度走錯位、哭錯墓，相當尷尬，只能NG。當天收工後，導演馮凱假藉有事先離開，曾智希還惆悵沒人幫她慶生，但陳志強已定好餐廳，馮凱還假扮服務生送菜，曾智希的閨密林萱瑜等人也陸續到場，還是過了一個開心的生日。



