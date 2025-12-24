曾智希「內在美」春光外洩！「犯人」曾子益急道歉 尪陳志強反應曝光

曾智希（後右起）與曾子益慶功收視兼慶生。民視提供

民視8點檔《豆腐媽媽》23日開播收視亮眼，24日舉辦慶功宴，並為12月壽星曾子益、曾智希驚喜慶生。曾智希感性分享，開拍初期差點在第一集就「殺青」，劇情安排曾子益急剎車救她，場面驚險。曾子益為了這場戲特別去考駕照，直呼用生命保護女主角。

而曾智希第一集就下猛藥露出內在美，老公陳志強在同劇組，透露還是他幫曾智希挑選的內衣款式。劇中被安排扯掉曾智希襯衫的曾子益直呼，首映會現場立刻跟陳志強道歉，但陳志強一點也不在意，之前還曾親自指導老婆拍吻戲。

曾智希（右）與曾子益都是12月壽星。民視提供

藍葦華接連拍兩檔8點檔：見證榮耀交替

《豆腐媽媽》首集平均收視衝出3.13亮眼成績，最高點飆破3.69，眾演員品嚐豆花慶功。而前一檔《好運來》完結篇最高收視達 3.89，剛卸下《好運來》重任又投入新戲的藍葦華感性表示，很榮幸能見證兩部作品的榮耀交替；劇中老婆陳仙梅則笑說，大家聚在一起看首播、討論劇情的氛圍，就像真的家人一樣團結。

《豆腐媽媽》演員群慶功收視。民視提供



