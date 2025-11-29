曾智希「素顏床照」流出！犯規視角「深溝炸出雪球」網暴動

娛樂中心／張予柔報導



女星曾智希從模特兒轉戰戲劇圈，憑藉一雙水汪汪電眼及精湛演技迷倒眾人，和老公陳志強結婚滿3年，一度將備孕視為今年的重要計畫，卻因雙方接連投入拍戲工作，只能先暫緩。近日她在社群平台和粉絲分享生活近況，難得曬出居家生活照，細肩帶小可愛大方展現性感事業線，引發粉絲熱烈關注。









曾智希在社群平台和粉絲分享生活照，也和粉絲透露自己這幾日的心情。（圖／翻攝自IG@simba.1220）

曾智希今（29）日在IG上曬出生活照與粉絲分享。從照片中可見，她躺在床上、身體微微向鏡頭靠近。畫面中的她頭髮蓬鬆、帶著剛睡醒的慵懶氣息，眼睛微閉、嘴角上揚，露出滿足又放鬆的笑容。她身穿白色細肩帶小可愛，從自拍角度拍攝時隱約露出深邃事業線，畫面氛圍既溫柔又帶些小性感。

曾智希身材火辣，憑藉一雙水汪汪電眼及精湛演技迷倒眾人。（圖／翻攝自IG@simba.1220）

曾智希在貼文中寫道，自己這幾天因為拍戲都睡好少，讓她這天難得放假便「報復性睡了12個小時」，還可以躲進暖呼呼的棉被裡，她形容這是「今日的幸福」，並寫下：「明天繼續面對…」。粉絲看到照片後紛紛大讚她「素顏也超美」、「累成這樣還記得更新，太寵粉了吧」、「辛苦囉！期待你接下來的新戲」，也有人暖心提醒她在忙碌拍戲之餘一定要多注意身體。





曾智希（右）與陳志強（左）2022年登記結婚，今年2月補辦浪漫婚禮。（圖／翻攝自IG@simba.1220）

















