曾智希《豆腐媽媽》才演幾集驚吐「殺青」？曝背後原因全因「他」

四季線上/林佩玟報導

「八點檔女神」曾智希再度接演民視八點檔，在《豆腐媽媽》劇中飾演不被命運打倒的斷掌女「李文英」角色，因爸爸欠債她差點被抓走，逃跑時遇到曾子益（飾 萬仁傑）騎重機英雄救美，兩人成了歡喜冤家，曾智希更被萬家大家長洪都拉斯（飾 萬德福）指定為未來媳婦，一連串有趣又可愛的故事陸續展開，引網友們興奮期待「傑英CP」的誕生，而曾智希卻在《豆腐媽媽》首播開紅盤記者會中，突驚吐「殺青」這兩字嚇壞觀眾！

廣告 廣告

曾智希《豆腐媽媽》才演幾集驚吐「殺青」？曝背後全因他

曾智希笑說拍攝《豆腐媽媽》曾子益騎重機救她那一幕時，「第一集差點就殺青！」因她差一點從重機後座飛出去，直呼「差一點掰掰耶」，但她很感謝曾子益為了拍攝的安全性去考取重機駕照。

曾子益《豆腐媽媽》騎重機英雄救美救曾智希

陳志強、曾智希《豆腐媽媽》夫妻將首度同台在民視八點檔飆戲

曾子益也表示「為了文英的安全」他去學騎重機考駕照，甚至也自己買了一台重機，直言若是摔車就完蛋了「強哥（曾智希老公陳志強）不會放過我！」，敬業的曾子益更是抓緊拍攝《好運來》和《豆腐媽媽》兩部戲的剩餘時間去學習，每天早上6點去上課跟考照，坦言總不能一直用替身，但也剛好因戲有機會把這技能學下來，他透露「沒想到非常的舒壓~自己也非常喜歡」。

曾子益利用尬兩部戲空檔，每天早上6點去上重機課跟考照/翻攝曾子益FB

曾子益考到重機駕照，也買了一台重機/翻攝曾子益FB

觀眾相當期待《豆腐媽媽》曾子益、曾智希配對成「傑英CP」

【看更多】

陳志強、曾智希《豆腐媽媽》夫妻同台飆戲！蘇晏霈難得大尺度「穿性感睡衣」登場

《角頭》被網批教壞小孩「黃尚禾抱屈」！昔演《與惡》殺人犯母親「謝瓊煖親吐看法」

顏曉筠《好運來》因出車禍沒能演到殺青！她親吐「200字心聲」曝身體恢復狀況

【追好劇】《豆腐媽媽》第1集精彩片段｜仁傑英雄救美文英





更多四季線上報導

洪都拉斯隔3年回歸台八！《豆腐媽媽》令人又哭又笑 他曝演爸心聲：煩不完

傅子純買新房！演藝圈好友來作客「內裝意外曝光」坦言搬家是為了兩個小孩

何蓓蓓《好運來》殺青後大改造！曝「睽違20年」新髮型全網被電暈：太美