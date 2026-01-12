四季線上／韋冠宇 報導

民視八點檔《豆腐媽媽》近期劇情進展快速，女星曾智希飾演的斷掌女孩「文英」命運一波三折，為劇中最關鍵的角色之一，吃重的戲份也讓她犧牲許多睡眠時間，同為藝人的先生陳志強便公開她累倒熟睡的影片，粉絲在心疼曾智希的同時，也為陳志強的「安危」表達擔憂，戲稱「你完蛋了！」

曾智希與曾子益（飾演仁傑）的「假結婚真捐肝」可說是近日的劇情主軸，兩人的戲份因此也特別多，曾智希常透露自己睡眠時間相當少，可能拍完整天的戲回家，只睡個兩、三小時又要出門工作，甚至親吐心聲「希望有睡飽的一天」，忙碌的程度顯而易見。

廣告 廣告

曾智希《豆腐媽媽》拍到累癱！躺椅熟睡畫面流出 網喊話陳志強：你完蛋了

曾智希《豆腐媽媽》拍到累癱！躺椅熟睡畫面流出 網喊話陳志強：你完蛋了

陳志強為此分享曾智希在躺椅上熟睡的影片，甜喊曾智希是他的「福星」才能讓他旺一整年，網友則擔心此舉讓陳志強的安全堪慮，打趣寫下「想知道她醒來你的後果是什麼」、「你完蛋了😊」、「原來你求生意志這麼低🤭」、「現在從從容容，晚點會不會連滾帶爬」成了意外的亮點。

【看更多】

勇兔「災難戲」太多拍到嚴重後遺症？再曝《好運來》帶傷入火場救傅子純！

吳政澔《豆腐媽媽》演活底層小人物！首曝「太沉重」坦承：深刻體會他的苦

曾智希《豆腐媽媽》演活悲情女！再搭檔曾子益 他狂讚「她進步到讓人驚喜」

圖片來源／陳志強 JOHN 、曾智希 Simba 臉書粉專

👉《豆腐媽媽》第14集完整版線上看





更多四季線上報導

蘇晏霈《豆腐媽媽》目睹李運慶偷腥！驚見渣夫「肉身護小三」她心碎發狠潑漆

張倩《豆腐媽媽》無預警領便當！演活「苦命媽」見證愛女完婚離世 網崩潰不捨角色下線

八點檔演員全到齊！除夕節目《民視第一發發發》開錄「百人陣仗」首度曝光