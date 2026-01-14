曾智希《豆腐媽媽》新婚隔日喪母！墓園斷腸告別...竟爆「跪錯墳」插曲

四季線上/林佩玟報導

民視八點檔《豆腐媽媽》近期劇情進入高潮，讓觀眾跟著一把鼻涕一把眼淚，不只蘇晏霈（飾 張育玲）正面對決外遇老公惹人心疼，還有曾智希所演的「堅毅又苦情女兒」李文英，孝順的她本來結婚是為了救母親讓她換肝，沒想到母親卻在她新婚隔天悄悄病逝，曾智希在墓園思念母親這場戲，更是讓網友看得心好揪。

長達好幾分鐘的獨白，曾智希從起初的隱忍啜泣，到最後的撕心裂肺，將悲慟詮釋得淋漓盡致。劇中她過去責怪媽媽識人不清，跟愛賭又愛喝還會家暴的爸爸結婚，但在那一刻她突然感慨萬千，有著不一樣的心境，很感恩母親將她與弟弟生下來，沒有他們就未必有他們這對姐弟。

而媽媽過世，對她來說等於沒有家了，曾智希所演的「文英」突然不知該何去何從，也不知假結婚的婚約還要不要繼續，但曾子益（飾 萬仁傑）是真心愛她的，不僅在旁溫暖守護她，也要她繼續當「萬太太」，且承諾不只會照顧她，連她弟弟郭忠祐（飾 李文和）也一起，這一幕也是令網友非常感動。

有趣的是，這場感人至深的重頭戲，拍攝當天恰巧是曾智希的生日。為了這場情緒很重的戲，曾智希還在家裡先哭一下，沒想到正式開拍時卻發生小插曲，曾智希跪錯墳墓「我已經在哭了，但是就跪錯墳墓，我只好NG重拍」。

