曾智希9月植入胚胎喊卡 陳志強自豪：精蟲歐美等級

曾智希（右）、陳志強暫緩生子計畫。民視提供



陳志強、曾智希結婚4年多，原本計畫9月植入胚胎，但因加入馮凱執導的《豆腐媽媽》暫緩懷孕計畫，47歲的他不擔心精蟲健康度，自豪地說：「醫生說是歐美等級。」至於何時開始「做人」？他表示：「以戲為主，就看什麼時候告一段落，2年也可以，收視率太好，我們就會一直播下去，50歲當爸也可以。」

曾智希劇中身世悲慘，笑說自己在短短集數內「把8點檔的人生情緒1次演完」，還差點被抓去賣，陳志強補充：「還沒被抓走之前就先被人家抓奶。」原來曾子益騎重機英雄救美時抓破她的上衣，害讓她內衣外露，陳志強說：「原本內衣是我挑的，製作人說太性感不行，本來至少會有一點事業線。」

原本陳志強為曾智希挑的是性感內衣，但製作人覺得跟角色設定有點不太搭就改成運動內衣，「導演有先打電話問我說有這樣一場戲，你願意？重點是她也OK，又不是要拍什麼，她寫真書封面都是我想的」。

被問曾智希拍吻戲是否會盯場？陳志強大方地說：「我曾經有到現場指導過她拍的第一場吻戲，因為她跟對手演員都認識，我送她去上班，後來我在跟現場工作人員聊天時發現她們要拍那場戲，我還瞄了一下，我怕她們看到我會尷尬，結果我就發現兩邊都有點死魚嘴。」

李運慶（左起）、蘇晏霈、曾智希、陳志強宣傳《豆腐媽媽》。民視提供

自稱吻功一流的陳志強教曾智希：「吻戲嘴唇要放軟，好像魚在吃飼料，才會有占有慾，不然很多演員都死魚嘴，就是不敢（親）。」自爆還男男吻示範給老婆看。

而曾智希被發像脖子紅一塊，被懷疑是陳志強「種草莓」，他笑撇：「當然不是啊！幾歲了？這是過敏啦，那是國中玩的遊戲。」還自嘲：「我不會吸耶，我有1次試著吸，嘴巴、牙齦就流血。」

12月20日剛過36歲生日，曾智希卻苦笑：「我那1天第一場戲是警察局，情緒很重，第二場戲拍花葬，就是一些不吉利的地方，我就覺得我生日怎麼那麼悲慘」。在墓園拍攝時，她甚至跪錯地方NG，「我要跪第2個，我情緒很重在醞釀，我走過去跪下來卻跪到第3個」。

其實當天一過12點，陳志強就馬上祝曾智希生日快樂，沒想到她哭著說：「我明天好累喔！我生日一點都不快樂，我要去警察局、要去墓園。」而他還故意裝沒有慶生計畫捉弄老婆，最後帶她去餐廳，見到親友一一驚喜現身，才讓她展開笑容。

