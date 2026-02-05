曾替張學友張惠妹寫歌！創作才子消失5年 「轉戰珠寶」近況曝光

記者徐珮華／台北報導

易桀齊曾創作張學友〈好久不見〉、張惠妹〈知己〉、梁靜茹〈如果有一天〉等經典作品，被稱作天王天后御用「金曲幕後推手」。睽違5年，他近日回歸歌壇，以「行樂」二字為名，藉由旅行到每個城市的過程中的心情點滴及感悟，化為創作靈感及旋律，期許自己能在邊走、邊唱、邊作樂的旅程中，重新找回對創作最單純的快樂及初心。

易桀齊消失5年回歸歌壇。（圖／走音佬音樂工作室提供）

易桀齊近年除了與伍冠諺組團、出片、寫歌，更搭檔跨行做珠寶設計。他坦言某次旅行時，久違重新感受到創作最原始的痛快，因此決定把每座城市都當成一首歌的起點，計劃在未來的3至5年內，踏足全世界50個城市，每站將停留7至10天，將旅途中的記憶化作一首首城市主題曲，更將親自操刀拍成Music-Vlog。

廣告 廣告

面對這項規模龐大的「行樂」企劃，易桀齊坦言：「由於企劃剛起步，加上每個城市的旅行花費都因當地物價而異，成本部分目前沒有實際估算，但肯定是一筆『會痛但值得』的預算！」他不計成本及代價堅持進行計畫，以持續「長跑」的方式分攤成本花費，並精簡專業團隊、自己扛器材控制預算，「就當作是投資自己，絕對值得！」

易桀齊走過台南、東京等城市。（圖／走音佬音樂工作室提供）

易桀齊去年9月起，從台南一路走過蘭卡威、檳城、新加坡、雪梨、曼谷、東京。過程中最難忘的正是「東京篇〈冬日無聲〉」，他形容東京是一座「明明極度熱鬧，卻又隨時讓人感到安靜與孤單」的城市，人潮密集、節奏飛快、光線變化劇烈，強烈的反差成了靈感來源。相較之下，台南反而是他心中第一名的「慢活」都市，也因此寫下〈慢一點走〉記錄回憶。

展望接下來的《行樂》旅程，易桀齊透露農曆年後將先在台灣跑幾個城市，下半年評估前進倫敦、紐約、舊金山等地寫歌，最後一站選在墨爾本。他同時預告將於下半年發行全新專輯，感謝歌迷支持，「謝謝大家願意等我。想跟大家說，這幾年不是不見了，而是把日子過回來、把自己修回來。故事還沒結束，我回來了！」

更多三立新聞網報導

吳宗憲200萬紅包是真的！當場秀匯款畫面 「典Lu群組」對話曝光

王心凌吳克群「同車返家」全被拍！曖昧19年爆熱戀 雙方回應了

蔡依林經典原本寫給她！南拳媽媽「公開創作內幕」時隔20年全說了

86歲陳淑芳「女兒」是她！公開10年緣分不藏了 再爆雙喜臨門

