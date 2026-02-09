曾替蔣經國動手術！視網膜泰斗劉榮宏辭世
[NOWnews今日新聞] 有「台灣視網膜泰斗」之稱的振興醫院前院長劉榮宏於前月27日與世長辭享壽88歲。其一生對於醫界、眼科領域的發展貢獻卓越。劉榮宏在1970年代赴美進修，更成功將人工水晶體引進台灣，完成國內首例植入手術治療白內障的創舉，提升國內眼科醫療水準，造福病患。
振興醫院今（9）日哀慟發布劉榮宏辭世的消息，享壽88歲；民國27年出生於嘉義的劉榮宏，畢生致力於研發和改進多項視網膜治療技術，1970年代2度赴美於哈佛和約翰霍普金斯等醫療研究機構進修，並將習得視網膜治療技術帶回台灣，使國內醫療得以提升至先進國家水準。
劉榮宏說，早年推動糖尿病視網膜病變及早產兒視網膜病變的先進治療，嘉惠無數病患，包括已故前總統蔣經國當年罹患糖尿病視網膜病變，也是劉榮宏的患者。
完成國內首例人工水晶體手術 劉榮宏致力提升落後國家醫療
除此之外，劉榮宏更是成功將人工水晶體引進台灣，完成「國內第一例人工水晶體」植入手術治療白內障創舉；改進並推廣白內障超音波乳化手術，同時引進亞洲第一部醫用氬氣雷射。
劉榮宏於1998年榮獲美國眼科學術院(American Academy of Ophthalmology)之榮譽獎牌(Honor Award)最高榮譽；曾獲得已故前總統李登輝表揚。
中華民國眼科醫學會第10屆理事長任內，主辦第1屆「中日眼科聯合學術研討會」(1994年)，帶領台灣眼科領域與世界接軌，並於2012年成立中華民國視網膜醫學會並擔任首任理事長與榮譽理事長，更加提升國內外視網膜學術交流與治療水準。
劉榮宏一生關心且致力提升落後國家的醫療，於院長任內和財團法人國際合作發展基金會進行國際醫療合作，並2度親自領軍振興醫院醫療團隊前往薩爾瓦多義診；同時也是台灣首位登上奧比斯（ORBIS）眼科飛行醫院進行手術服務的眼科醫師，還遠赴印度、緬甸與菲律賓執行手術及對當地醫師進行教學課程。
