曾月入60萬！偶像妹子「7年存款」全花光 崩潰現況曝

一位曾經達到收入巔峰的傳奇女子S小姐（化名），她從未成年就開始在業界打滾。（示意圖／翻攝自pexels）





您能想像一個剛滿18歲的高中畢業生，月收入就能達到驚人的300萬日圓（約新臺幣599,918元）嗎？許多人對此半信半疑，但在競爭激烈的東京夜生活圈，這卻是真實存在的「夢想數字」。一位曾經達到收入巔峰的傳奇女子S小姐（化名），她從未成年就開始在業界打滾，靠著「偶像甜心」的外表與獨特手腕賺得盆滿缽滿。然而，紙醉金迷的生活、對整形手術的沉迷，以及隨後的病痛與精神崩潰，讓這位昔日的夜店高手存款歸零，如今25歲的她，正為償還債務和重返社會而艱難奮鬥。

根據日媒「まいどなニュース」報導，S小姐的夜生活生涯始於未成年時期。她在當地夜總會兼職，雖然時薪僅2500日圓（約新台幣500元），但對當時的高中生來說已是可觀收入。她坦言，由於是鄉下地區，時薪非常低，最高也僅4000日圓（約新台幣800元），但店方無視法律，從晚上7點營業到凌晨4、5點，讓她仍能累積不少收入。

高中畢業後，S小姐衝動搬到東京，在一家JK足療店工作（一種提供按摩及親密服務的行業）。憑藉甜美的外型和「偶像氣質」，她深受特定客群喜愛。S小姐不僅靠小費提供「菜單外服務」，更有許多客人爭相成為她的「乾爹」（Sugar Daddy），讓她店外也有額外收入。

從18歲到20歲，S小姐的月收入常態性達到300萬日圓。然而，當她某個月減少工時，收入降到100萬日圓（約新台幣199,819元）時，她竟感到「恐慌」，直喊：「我沒錢了。」

在賺取巨額財富的同時，S小姐也迅速習慣了娛樂區的紙醉金迷。她沉迷於男公關酒吧和男士咖啡館，每個月將收入的一半以上花費在尋歡作樂上。她涉足整形，多種手術讓外表日漸艷麗。隨著年齡增長和外表競爭力下滑，S小姐的人氣開始下滑，她意識到事業達到極限，於是轉戰夜總會、甜心約會（Sugar Dating）等其他行業。

儘管收入依然驚人，但高壓且不衛生的工作讓她染上性病，這是她人生第一次因病臥床。突發的狀況讓她的精神防線崩潰。病痛帶來的壓力，讓S小姐的心理狀態徹底失衡。她取消了所有聯絡客戶的手機合約，辭掉了所有工作，過上了近一年的「尼特族」（NEET，不就業、不學習、不接受培訓）生活。

S小姐坦言，之前賺的錢很快就被花光，在尼特族生涯後期，她生活非常拮據，連信用卡都無法償還，過得異常艱難。如今S小姐已恢復健康並重返社會，但她沒有任何積蓄，正艱難地償還欠下的債務，且精神狀態仍不穩定，無法像過去一樣拼命工作。