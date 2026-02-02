曾月領65萬！70歲高管退休後1習慣沒改 慘淪代駕「打工過活」

財經中心／倪譽瑋報導

退休後金流得規劃好！日本有名曾靠公司65萬日圓（約新台幣13萬）報酬生活的高階主管，60歲時半退休仍有錢領，他仍繼續維持高花費應酬活動如打高爾夫，65歲忽視年金停發通知，70歲完全退休，65萬日圓收入沒了，但高花費習慣改不了，於是他白天硬裝和「商業夥伴」持續聚會，晚上則偷偷當司機打工賺錢、維持生活開銷，身體快崩潰也不讓周遭的人知道。

日本高階主管靠公司補貼 忽略年金停發

根據日媒《THE GOLD ONLINE》報導，當地男子佐藤健一（化名）曾是製造業的經營幹部，30多歲時與友人創業，公司規模逐步擴張，至他退休前已擁有約50名員工，在地方上小有名氣。多年來，他始終站在管理核心，生活物質條件也長期維持較高水準。

步入60歲後，佐藤雖淡出第一線，卻仍保留職銜，每月持續領取約65萬日圓報酬，身邊同齡人為年金不足而煩惱時，他本人對此毫無警覺，總是游刃有餘地說「不夠用就再賺就好」。65歲的他迎來年金領取年齡，但年金機構寄信通知「在職老年年金全額停發」，由於還有公司的報酬，佐藤便把停發信悄悄收進抽屜，忽視後續影響。

正式退休薪水全斷 靠股市收入、夜間代駕硬撐

70歲佐藤完全退休，公司補貼隨之停止，由於忽略了年金，他只剩下每月分配型投資信託與股息約30萬日圓（約新台幣6萬元）的收入。然而，多年養成的消費習慣卻未隨之調整，高爾夫球、聚餐社交等開銷依舊頻繁，只靠30萬日圓難以應付。

佐藤因高消費習慣未改善，累積逾5000萬日圓（約新台幣1019萬元）的資產迅速縮水，最終，他選擇接下代駕工作補貼開銷，白天假裝仍維持過去的社交生活，夜晚則偷偷當司機賺錢，對家人與朋友隱瞞實情，即使體力早已不堪負荷，也不願承認現實。

專家籲退休金流應提前規劃「以免難適應」

理財專家指出，高薪族最常見的風險是「生活水準高、補貼消失」，當企業與職場提供的資源消失後，若未即時重新設定預算、調整資產配置，財務壓力恐怕會在短時間內爆發。專家建議，應在退休前弄清楚年金制度、規劃現金流，並接受生活水準的調整，才能避免退休後陷入和佐藤一樣「掙扎」的困境。

