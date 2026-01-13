曾有上萬隻 林園溼地公園 水母數量銳減

高雄市林園海洋溼地公園以罕見的「倒立水母」生態景觀聞名，每年約從9月現蹤，至隔年農曆年前後達到高峰，吸引不少民眾走春觀賞。不過，紅樹林保育學會近期觀察發現，今年水母數量銳減，從水面僅能看到零星個體，高市府工務局公園處研判可能與流入公園的養殖排水量減少有關，接續會將養殖放流水抽取注入公園內，並持續觀測水母狀況。

林園溼地公園中的水母數量，每到農曆年節前後可達高峰，是走春熱門景點，民眾可近距離觀賞，但截至目前，水母數量仍不多，與往年形成強烈對比。

廣告 廣告

由於周遭養殖戶會抽取海水使用，多餘的水量再排放出去，其中部分排放水就會流入林園海洋溼地公園，形成水循環，因此養殖戶排放水的多寡會影響公園水母湖的水位與水質。

紅樹林保育學會理事長方家政指出，前年為保持水位，新增抽水設施，水母維持一定數量，但後來出水口隨著颱風、大雨而有所改變，抽水效果受限，因此改抽公園內的地下水，卻發現今年水母數量大幅減少，往年同一時期已經能見上千隻、甚至上萬隻水母，目前又因水濁影響能見度，從水面只能見到零星個體。

方家政建議，可協調部分養殖戶將原本排往外海的放流水，改導入溼地公園，另一個方法則是借用停用養殖戶管線，抽海水排入溼地公園，營造適合水母的生長環境。

公園處表示，近年觀察到因為養殖所排放到林園海洋溼地公園的水量減少，推測是造成水母數量減少的原因之一，與相關單位會勘討論後，決定先由鄰近養殖戶排放出的放流水抽取注入公園內，並持續觀測，同時研議改善水母生長的棲地環境。