曾有上萬隻 高雄林園溼地公園水母量銳減 原因曝光

相較往年，今年水母數量明顯銳減。（方家政提供／洪靖宜高雄傳真）

高雄市林園海洋溼地公園擁有豐富的生態景觀，更以罕見的「倒立水母」生態景觀聞名，水母於每年約從9月開始現蹤，至隔年農曆年前後達到高峰。不過，今年紅樹林保育學會近期觀察發現，今年水母數量銳減，目前從水面僅能看到零星幾隻，工務局公園處表示，因為養殖所排放到林園海洋溼地公園的水量減少，目前會先將鄰近養殖戶排放出的放流水抽取至注入公園內，並持續觀測溼地公園內水母狀況。

林園溼地公園中的水母每年大約在9月起現身，到農曆年節前後可達高峰，但今年即使已接近過年，水母數量仍不多，與往年形成強烈對比。

紅樹林保育學會理事長方家政指出，養殖戶排放水的多寡會影響公園水母湖的水位與水質，前年為保持水位，新增抽水設施，水母維持一定數量，但後來出水口會隨颱風、大雨而有改變，抽水效果受限，因此改抽公園內的地下水，卻發現今年水母數量大幅減少，往年同一時期已經能見上千隻甚至上萬隻水母，目前又因水濁影響能見度，從水面只能見零星幾隻。

方家政則建議，因為分流關係，養殖戶有部分水是排出海，希望能改為9成排進溼地公園，另一個方法則是借用停用養殖戶管線，抽海水排入溼地公園。

公園處解釋，林園海洋溼地內的倒立水母，與周邊養殖業的取水與排水的行為有關。由於養殖戶會從海中抽取海水使用，多餘的水再排放回外部，其中部分的排放水就會流入林園海洋濕地公園，來形成水循環。

公園處說，近年來觀察到，因為養殖所排放到林園海洋濕地公園的水量減少，推測這也是造成水母數量減少的原因之一，與相關單位會勘後，經討論先將由鄰近養殖戶排放出的放流水抽取至注入公園內，會持續觀測濕地公園內的水母狀況，並研議改善水母生長的棲地環境。

