曾有「勳爵」頭銜 柬埔寨「皇樂園區」詐騙首腦黃繼茂被捕

柬埔寨媒體報導，柬埔寨警方繼逮捕太子集團首腦陳志後，近日再逮捕知名詐騙園區「皇樂園區」首腦黃繼茂。外媒曾報導，皇樂園區環境惡劣，會對被迫實施詐騙的員工實施恐怖虐待。

《柬中時報》報導，黃繼茂被捕後，柬埔寨金邊市法官已於週四（1/15）裁定羈押，他暫時被關押在金邊市白梳監獄，等待進一步司法審理。

報導稱，黃繼茂現年50歲，是柬埔寨華裔，柬文名爲 Li Kuong，曾擁有「勳爵」頭銜。

柬國總理洪瑪內（Hun Manet）2024年曾頒布新法令，規定爵位分為三級，須向政府捐款50萬美元至400萬美元不等才能獲得，受封後還須每年向國家獻捐。

報導稱，黃繼茂是柬埔寨西哈努克省「皇樂園區」業主，也在蒙多基里省等地擁有相關産業，曾任西哈努克市（又稱「西港」）賭場協會會長，涉足房地產、賭場、酒店、建築及早期木材產業等領域。

《柬中時報》引述法院文件顯示，檢方指控黃繼茂是「有組織網絡詐騙犯罪活動」的重要策劃者和實施者，涉嫌非法招募人員實施剝削行爲、加重情節詐騙罪及洗錢罪，犯罪行為自2019年至今發生在柬埔寨境內及其他地區，涉嫌違反柬國《刑法》及《反洗錢和反恐融資法》。

法院指出，執法人員取得的證據顯示，黃繼茂以投資或經營項目為掩護，從事不透明的資金運作，非法侵占他人財產，並通過多層資金流轉方式掩飾資金來源，涉嫌構成洗錢行爲。

調查還發現，黃繼茂涉嫌利用賭場及飯店等場所，長期非法拘禁人員從事網路詐騙活動，並在相關犯罪網絡中處於核心控制地位。目前案件仍在進一步調查中。

《柬中時報》也報導，柬國副總理兼內政部長蘇速卡週四（1/15）曾會見到訪的中國公安部部長助理劉忠義。蘇速卡宣稱，柬埔寨將繼續與中國及其他國家深化執法合作，持續加大打擊力度，堅決鏟除電信詐騙等跨國犯罪活動。

劉忠義對柬方在打擊電信詐騙犯罪展現出的堅定立場和舉措表示高度贊賞。他表示，柬埔寨政府持續加強執法、嚴厲打擊電詐犯罪，充分體現了柬方的堅定決心，此舉將有助提升柬埔寨的國際形象，並對經濟社會發展産生積極推動作用。

英國廣播公司（BBC）中文網曾報導，皇樂園區內的恐怖虐待和嚴苛環境廣爲人知。2022年6月，中國男子米立俊在皇樂園區內病倒後，被遺棄在高速公路上，不久後因器官衰竭而死。

中國《南方周末》2022年也曾報導，有中國男子被騙往皇樂園區，從事「殺豬盤」詐騙。

