曾樹枝獲臺灣陶藝薪傳成就獎

二○二五苗栗陶藝術節「臺灣陶藝薪傳成就獎」得獎人揭曉，今年由九十歲的南投縣陶藝家曾樹枝先生榮獲此項殊榮（見圖）。曾先生自十三歲起投入陶藝創作，至今超過七十年，以精湛技法與對傳統工藝的堅持，成為臺灣陶藝界的重要推手與精神象徵。

曾樹枝先生民國二十五年出生於南投牛運堀陶藝世家，承襲家族第四代陶藝傳統，自幼耳濡目染對陶土情有獨鍾。十三歲起隨父學藝，十九歲即能獨立開窯製陶，迄今耕耘陶藝逾一甲子，見證臺灣陶業從傳統手工到現代發展的歷程。他擅長以手擠坯技法製作大型陶缸與實用器皿，精準掌握陶土與火候的微妙變化，並能靈活運用鏤空、鑲嵌、貼花等多樣技法，作品風格厚實沉穩，展現深厚工藝底蘊。多年來，曾樹枝先生持續投入創作與教學，致力於南投陶手擠坯技法的保存與傳承，並於二○○八年獲南投縣政府登錄為「南投陶手擠坯技法的傳統藝術保存者」。

其代表作〈九龍壺〉為人稱道，以盤龍戲珠、雲騰致雨的浮雕造型象徵祥瑞與福氣，展現細膩工藝與強烈生命力，為陶藝收藏界所推崇。曾先生亦多次舉辦師生聯展，推廣技藝教育，讓更多年輕世代認識南投陶的文化價值與美學精神。多年來，曾樹枝先生致力推動陶藝文化，曾於二○二一年獲工藝研究發展中心典藏〈臺灣陶藝元年大甕〉，二○二三年受臺灣陶藝學會表揚為手擠坯示範藝術家，二○二五年再度榮獲南投縣陶藝學會終身成就獎，足見其在陶藝界的深厚貢獻與地位。

苗栗縣政府文化觀光局林彥甫局長表示，「臺灣陶藝薪傳成就獎」旨在表彰長年耕耘陶藝創作、致力技藝保存與教育推廣的藝術家。曾樹枝先生以其職人精神與匠心傳承，將南投陶藝的風華延續至今，象徵臺灣陶藝世代傳承的力量與地方文化的根基。

本屆「苗栗陶藝術節」以「可能之外? Outside of Possible」為主題，於十一月二十二日起在苗栗陶瓷博物館揭幕，並於開幕中舉行薪傳成就獎頒獎儀式，向曾樹枝先生致上最高敬意。