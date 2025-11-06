曾毅然訪台震撼全球！裴洛西宣布不再連任國會議員 輝煌政治生涯落幕

裴洛西（圖左）曾訪台。圖為她與蔡英文（圖右）合影。（取自總統府官網）

美國眾議院前議長裴洛西（Nancy Pelosi）今（6）日拋出震撼彈，宣布不再尋求2026年連任國會議員，她過去是美國史上首位女姓眾議院議長，2022年更曾決定訪台，成為了25年來首位訪問台灣的美國眾院議長。

綜合外媒報導，現年85歲的裴洛西今天宣布，她不再尋求連任國會議員，正式結束輝煌的政治生涯。裴洛西也表示，自己懷著感恩的心，期待著作為待大家驕傲的代表完成最後1年的服務，「我非常榮幸能作為你們在國會的代言人」。

值得一提的是，裴洛西在2022年時曾不顧美國內部抗議毅然訪台，當時更讓北京氣炸抗議。她當時說，過去前美國通過《台灣關係法》，做出將與台灣永遠站在一起的承諾，在此堅實的基礎之上，她們以自治及自決的共同價值觀為基礎，建立蓬勃發展的夥伴關係；並專注於區域及世界各地的共同安全利益，致力於讓兩國人民享有繁榮的經濟。

裴洛西還強調，台灣的故事激勵了全世界以及美國所有熱愛自由的人們，台灣在嚴峻的挑戰之下，建立了繁榮的民主，是世界上最自由的國家之一，台灣是一個堅韌之島，儘管面臨嚴峻挑戰，台灣人民向世界證明了，有希望、勇氣及決心，就能夠打造一個和平、繁榮的未來。現在，美國與台灣更甚以往的團結至關重要。

裴洛西還說，全世界面臨民主或威權之間的選擇，美國致力於保障臺灣及全世界的民主，這樣的決心是堅定不移的，「而我們也感謝與台灣人民的夥伴關係」。

