曾毆傷修杰楷、王柏傑！竹聯麒麟堂分會長陳亞豪「吸收未成年入幫派」 涉暴力討債遭起訴

竹聯幫麒麟堂中山分會會長陳亞豪，曾因毆打記者、在KTV內打傷藝人修杰楷與王柏傑，多次躍上新聞版面，近期檢警深入追查，發現他在2023、2024年間，涉嫌吸收未成年加入幫派並4度率眾暴力討債，新北地檢署今（17）日依《組織犯罪條例》、《刑法》恐嚇取財等罪嫌，將陳男與13名小弟起訴。

竹聯幫麒麟堂中山分會會長陳亞豪涉嫌吸收未成年小弟加入幫派與暴力討債，遭新北地檢署起訴。（圖／翻攝畫面）

檢方指出，陳亞豪以「這個月誰收5個年輕人進來，紅包一萬」等誘因，要底下小弟大量吸收未成年加入幫派，又多次帶領小弟以圍毆、電擊棒、辣椒水及球棒進行暴力討債，甚至強逼被害人簽下本票。檢警日前收網循線，將陳亞豪等人逮捕歸案，陳亞豪在偵訊時對犯行坦承不諱，檢方認為其涉主持犯罪組織罪、恐嚇取財等罪嫌，從重依主持犯罪組織罪起訴他，其餘13名小弟則依《組織犯罪防制條例》、《刑法》恐嚇取財等罪起訴。

據了解，陳亞豪曾混跡松聯幫、統促黨，並在2024年3月於北市東區知名KTV電梯內，與已逝藝人小鬼的妹婿Sam發生口角，事後竟一路追打回包廂，同行藝人修杰楷、王柏傑為勸架而被打傷，事後雙方互不提告，僅由警方依違反《社會秩序維護法》裁處，陳亞豪也曾在法院與記者發生推擠，並出手毆打記者，爭議頻傳。

