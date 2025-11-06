曾沛慈、黃偉晉錄影錄到一半爆哭！分享「摯愛離世」連工作人員都落淚

曾沛慈將在18日於台北流行音樂中心開唱，門票在日前完售，近日她和好友黃偉晉一起主持在八大電視《娛樂百分百》YouTube頻道限定單元《下週同樣時間》，5日播出最後一集，兩人聊到淚灑攝影棚，連一旁的工作人員都忍不住落淚，曾沛慈是講在東京接到狗狗過世的消息，黃偉晉則是想起媽媽離開前最後的日子。

曾沛慈分享前段時間因為狀況不好，決定飛去東京獨旅散心，但一落地，就收到家裡狗狗過世的消息，「我就看到我的眼淚不斷滴落在豬排上，然後走出店門口的時候，我不知道我要去哪裡。」沒能見到狗狗最後一面，令她非常遺憾，也對此感到十分自責，甚至在心裡罵自己：「曾沛慈妳就非要選這個時間出去嗎？」

黃偉晉則想起他的媽媽，表示媽媽開始在醫院化療那陣子，他們就比較少碰到面，他坦言：「我會很想逃避看到她變了一個樣子的畫面，我就覺得⋯⋯我沒看到，好像就沒有發生這件事情。」後來黃偉晉開始想彌補，想做一些事情，讓媽媽知道兒子有在關心她，「我去山上拍星空，還有拍到流星，我傳那個影片給我媽，說：『有流星耶！給妳看，很漂亮，送給妳。』」但是過了兩三天，媽媽卻已讀不回，令他感到十分困惑，沒想到過了幾天，媽媽就離開了。

媽媽離開之後，黃偉晉收到姊姊傳來的截圖，竟然是媽媽手機裡有一則尚未傳出去給他的訊息，內容是對他的鼓勵與加油。黃偉晉哽咽地說：「對我來說很像是穿越時空的訊息，在那個當下，我知道她已經走了，可是過幾天我才收到她的這段話，那是個很奇怪的感覺，很像我媽在跟我講最後一次的加油跟鼓勵。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導