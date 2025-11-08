曾沛慈公開熱舞小鮮肉！激動手抖羞喊：老公不要看

曾沛慈8日在北流開唱。劉耀勻攝

曾沛慈出道18年，今（8日）首度登上北流開唱，舉辦「關於愛這件事」巡迴演唱會台北站，吸引超過4千名粉絲擠爆現場，她誠意滿滿、金曲連發兩個多小時，不僅用超過20首歌曲與全場觀眾一起探索「什麼是愛」，身為人妻的她，還在台上與鮮肉舞群共舞，一度羞喊「老公不要看」！

曾沛慈今晚化身「戀愛觀察員」，身穿白色禮服，坐在滿佈花朵的鞦韆上宛如仙女降臨，以〈搶先看〉華麗登場，接著演唱經典代表作〈黑框眼鏡〉，並以〈關於愛這件事〉三連發揭開序幕，將青春與成熟的交錯情感完美融合！

廣告 廣告

曾沛慈8日在北流開唱。劉耀勻攝

中場Talking，曾沛慈難掩激動情緒，感性說：「讓我冷靜一下，我的手在抖。『關於愛這件事』是我在疫情後第一次舉辦的大型演唱會。在準備專輯之前，公司就開始籌畫，想給大家一個驚喜。今天，我想和你們一起度過每個時刻，可以跟我一起唱好嗎？」全場隨即報以熱烈掌聲。

演唱會第二章「告白．我們在一起了」氣氛轉為甜蜜，曾沛慈以〈今天陽光就是特別耀眼特別和諧〉、〈聽者有心〉兩首輕快曲目帶動全場節奏，接著〈連鎖反應〉與〈下週同樣時間〉更是讓現場觀眾拍手律動、熱度不減。

曾沛慈8日在北流開唱。劉耀勻攝



回到原文

更多鏡報報導

郭富城升格三寶爸首開唱！突喊「我變了」吐60歲心聲

林隆璇愛子驚傳頭部開刀！傷勢過重「瞞家人一周」入院治療現況曝

黃明志15年女友撞臉「越南林志玲」 本尊不忍了出面發聲：勿牽連