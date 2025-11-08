曾沛慈出道18年首度北流開唱 細膩勾勒愛情的不同面貌
曾沛慈出道18年，今（8日）晚首度站上北流舞台，舉辦《關於愛這件事》巡迴演唱會台北站。她誠意十足，以電影般章節鋪陳愛的旅程，從心動、告白、考驗到成全，超過兩小時的金曲連發，帶領滿場歌迷探討「什麼是愛」。
曾沛慈化身戀愛觀察員，開場身著一襲優雅白禮服，坐在佈滿花朵的鞦韆上，宛如仙女般從天而降，以〈搶先看〉華麗登場，接著經典的〈黑框眼鏡〉、〈關於愛這件事〉三連發，充滿青春氣息又帶著成熟韻味。
演唱會四個章節，細膩勾勒愛情的不同面貌。從第二章「告白．我們在一起了」的甜蜜輕快，轉入第三章「考驗．岔路口的我們」，曾沛慈以〈雨季〉、〈失眠的人〉等三連唱，在雷雨聲光中唱出愛裡的掙扎與無奈。最終章「數到十．我的選擇」則回到內心的和解與成長，搭配千萬電影機的視覺呈現，將氛圍感拉好拉滿。
安可段落，曾沛慈以時間倒轉概念，帶來〈傻瓜〉、〈一個人想著一個人〉等熟悉旋律，勾起全場回憶，歌迷跟唱聲浪震耳欲聾。曾沛慈笑著表示：「這場演唱會是我送給自己、也送給每一個曾勇敢愛過的人。」《關於愛這件事》象徵曾沛慈十年歌唱旅程的完美進化，與歌迷相約不久的將來再見。
