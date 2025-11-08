曾沛慈唱到一半太激動！求冷靜一下手發抖 感嘆是疫情後首場大型演出

記者鄭尹翔／台北報導

「國民姊姊」曾沛慈出道18年，今（8日）首度登上台北流行音樂中心，舉辦《關於愛這件事》巡迴演唱會台北站，吸引超過四千名歌迷到場支持。演唱會宛如一場電影，以「愛」為主題分章節進行——從心動、告白、考驗到成全，曾沛慈化身「戀愛觀察員」，用超過二十首歌曲細膩詮釋「什麼是愛？」全場沉浸在她溫柔卻充滿力量的歌聲中。

曾沛慈舉辦演唱會。（圖／寬宏藝術提供）

開場時，曾沛慈以白色禮服坐在佈滿花朵的鞦韆上，猶如仙女降臨，以〈搶先看〉揭開序幕，緊接著演唱經典代表作〈黑框眼鏡〉、〈關於愛這件事〉等歌曲，讓粉絲驚呼「這就是初戀的模樣！」

廣告 廣告

演唱中段，曾沛慈深情對粉絲說：「大家好我是曾沛慈，今天要跟在場的每一位，一起珍惜每一刻。關於愛這件事，都會是我心裡非常非常久的回憶。」接著她一度哽咽表示：「讓我冷靜一下，我手在抖。這真的是我疫情之後第一次大型演唱會，公司從專輯準備前就開始策劃，只想給大家一個驚喜。」

她也談到專輯概念，笑說：「我這次化身成『愛情觀察員』，每一首歌都是我用第一視角出發，想讓大家用第三視角找到屬於自己的位置。希望今天每個人都能『張開』感官，進入我們這場愛的時空，沉醉在這個moment，好不好？」台下粉絲高舉應援燈海回應，全場氣氛溫馨感動。

整場演唱會持續超過兩小時，從視覺、音樂到舞台設計都展現誠意滿滿，最後曾沛慈在滿場歌迷的合唱中，以感性語氣道謝：「希望你們今晚都能帶著屬於自己的一份愛回家。」

曾沛慈舉辦演唱會。（圖／寬宏藝術提供）

更多三立新聞網報導

粿粿大尺度照外流到哪？網紅一口氣全說了 緊急發出不自殺聲明

網紅挖出范姜彥豐娶粿粿驚人嫁妝！網全都怒了 狠酸婚後才竄紅接到業配

郭富城現蹤高雄麻辣鍋店！三寶爸魅力不減 接機粉絲擠爆機場

王子粿粿遭求償千萬！郭書瑤認了已經斷連 被問借錢苦說我沒有很有錢

