曾沛慈唱〈不想忘的是…〉 錄唱時即情緒潰堤

曾沛慈錄唱〈不想忘的是…〉，試唱時即情緒潰堤。（華研國際提供）

曾沛慈今年推出全新專輯《下週同樣時間》，其中一首〈不想忘的是…〉是為影集《那些你不知道的我》所量身打造的宣傳歌曲，歌詞由導演安竹間填詞，歌名〈不想忘的是…〉刻意留下空白，描寫每個人心中那段「怎麼努力遺忘，卻始終鮮明存在」的情感。

談起與曾沛慈合作，安竹間分享了一段讓他至今難忘的錄音回憶，他表示，曾沛慈對歌詞的理解極為敏銳，第一次進錄音室討論歌詞意義時，才剛聊到創作背後的情感核心，便在試唱時情緒潰堤，安竹間說：「那一刻，大家都含著眼淚互看，卻一句話也說不出口，那個畫面我到現在都還記得。」

廣告 廣告

曾沛慈的新歌〈不想忘的是…〉是為影集《那些你不知道的我》所量身打造的宣傳歌曲。（華研國際提供）

曾沛慈表示，與導演討論歌詞意義時，很像在聽他講戲，只是這次要演繹的是歌曲而非劇本，是一次非常特別的經驗，她早有預料自己會唱到哭，只是早哭還是晚哭，她說：「當時我只擔心，完蛋了，我哭了，後面會不會很難唱？」同時，她也感謝安竹間導演在錄音時對她指導與肯定。

曾沛慈日前於北流演唱會演唱〈不想忘的是…〉時，也忍不住淚灑舞台，她笑說：「我覺得哭真的是會感染的，其實滿希望大家就好好哭一哭，有時候哭完其實會更釋然。」得知觀眾同樣被唱哭，她幽默說：「很棒，大家都是有感情的人類。」

更多鏡週刊報導

「真愛默默守在身邊」好友變情人！ 星CP閃婚消息震驚演藝圈

金鐘60／曾沛慈天兵搞錯入圍時間 賀喜訊息蜂擁以為家裡有事

金鐘60／《影后》入圍自成「死亡之組」 楊謹華聞喜訊激動喊：10000個謝謝