曾沛慈從天而降美呆全場驚呼！ 邀請4千粉絲擁抱獨一無二的回憶

曾沛慈出道18年，8日首度站上北流舞台開唱，吸引超過4千名歌迷現場捧場，金曲連發超過2小時，開場曾沛慈身穿白色禮服坐在佈滿花朵的鞦韆上，宛如仙女從天而降，以〈搶先看〉華麗登場，接著是超經典的歌曲〈黑框眼鏡〉搭配舞者動感十足，緊接著〈關於愛這件事〉三連發揭開序幕，充滿青春氣息又帶著成熟韻味，讓粉絲大呼「這就是初戀的模樣！」

曾沛慈。（圖／小娛樂）

演唱會第二章「告白．我們在一起了」轉入甜蜜氛圍，曾沛慈以輕快曲風〈今天陽光就是特別耀眼特別和諧〉與〈聽者有心〉讓觀眾隨著旋律輕輕擺動。曾沛慈表示：「大家好我是曾沛慈，今天要跟在場的每一位一起盡量度過的每時每刻，關於愛這件事都會是在我心裡面有非常非常久的回憶，這一段看似好像Ending 的Talking 是我發自你內心的感動。讓我冷靜一下，我手在抖。」

她接著說「大家剛剛應該有看到我們有一個EP1有那個相遇啊，開始這個概念，所以其實開始起初相遇這個概念我查了一下英文的Beginning 這個字呢？有張開的意思，所以在演唱會剛開始這個階段、我們初次在歌曲相遇的這個階段，我很希望大家在今天不同的集數裡面，跟我一起進入接下來的時空，張開、張開、張開你的感官，讓我們沉醉在這個moment好不好？希望這場演唱會聽完你們可以擁抱屬於你們獨一無二的感受回家。」

曾沛慈笑著表示：「這場演唱會是我送給自己、也送給每一個曾勇敢愛過的人。」從音樂、造型、製作到導播拍攝規格，《關於愛這件事》把每位觀眾帶到第三視角檢視每段感情，過去忘不掉的就隨著曾沛慈的歌聲輕輕的放下，也象徵曾沛慈十年歌唱旅程的完美進化，曾沛慈也與歌迷相約能在不久的將來再見。

