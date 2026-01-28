曾沛慈德國崩潰現場曝！學波蘭語學到抓狂 揭演藝圈17年心酸：走路都走不好

曾沛慈到德國出外景。（公視提供）

曾沛慈近日前往德國與波蘭錄製公視《列車人生》外景，體驗穿梭兩國的「文化列車」（Kulturzug），長達五小時的旅程宛如移動文化舞台，曾沛慈在跨境的軌道上不僅見證兩國人民修復歷史記憶，更罕見敞開心房暢聊17年演藝路的迷惘與堅持，藉此找到持續前行的力量。

旅程中，曾沛慈搭乘以推動德國和波蘭文化交流為核心的「文化列車」，挑戰學習波蘭語。面對複雜的發音，她當場崩潰笑喊：「我總是忘記第二句！看起來在抓狂，其實有點在享受這被為難的情況。」體驗列車上的樂團演奏、語言教學等活動後，曾沛慈深受感動：「他們願意做文化列車的連結，跟成長歷程有關，持之以恆絕對不是件容易的事。」這番體悟也讓她反思自己17年的演藝路。

回憶起演藝之路，曾沛慈提到最初的挫敗：「演第一個角色時我覺得連走路都走不好，NG了2、30次。但我做了決定，至少要把正在做的這件事情做完，每次都是這樣想，然後每年的生日願望都是希望能發片。」她坦承很長時間在不確定中工作，直到某次歌迷分享她的歌曲作品陪伴他面對摯愛因車禍離開的傷痛：「那個使命感突然變得很大，也提醒我要更認真努力在正在做的事情上。」

