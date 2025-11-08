曾沛慈戴450萬珠寶北流開唱 與男舞者互動羞喊：老公不要看

藝人曾沛慈8日在台北流行音樂中心（北流）舉辦《關於愛這件事》巡迴演唱會台北站，與超過4千名歌迷同樂。而她此次化身「戀愛觀察員」，金曲連發超過2小時，以電影般章節鋪陳愛的故事——從心動、告白、考驗到成全，換上第2套露肩禮服時，則配戴價值450萬的珠寶，繼續帶領歌迷們用她的歌曲體會愛情的不同狀態。

曾沛慈8日在北流舉辦《關於愛這件事》巡迴演唱會台北站，與超過4千名歌迷同樂。 （圖／寬宏藝術提供）

曾沛慈開場身穿白色禮服坐在佈滿花朵的鞦韆上，宛如仙女從天而降，以〈搶先看〉華麗登場，接著演唱〈黑框眼鏡〉、〈關於愛這件事〉、〈今天陽光就是特別耀眼特別和諧〉、〈聽者有心〉、〈連鎖反應〉、〈下週同樣時間〉。

之後以〈雨季〉、〈失眠的人〉、〈我不是你該愛的那個人〉唱出愛裡的無奈與掙扎。全場燈光化為冷藍色調，搭配雷雨聲光效果，將全場觀眾投入在悲傷氣氛中，「有時候我們都在愛裡迷路，但沒關係，因為那也是愛的一部分。」

曾沛慈鼓勵歌迷們「有時候我們都在愛裡迷路，但沒關係，因為那也是愛的一部分」。 （圖／寬宏藝術提供）

曾沛慈開唱配戴價值450萬的珠寶。 （圖／寬宏藝術提供）

演唱會尾聲，她帶來〈未命名的悲傷〉、〈慷慨〉、〈不過失去了一點點〉等歌曲層層堆疊情緒，最後壓軸演唱〈一個人想著一個人〉收尾，盼鼓勵在感情裡低潮的人，用不同的角度感受愛，也許就不是這麼痛，「這場演唱會是我送給自己、也送給每一個曾勇敢愛過的人。」

這場演唱會象徵曾沛慈10年歌唱旅程的完美進化，她也與歌迷相約希望能夠在不久的將來（演唱會上）再見。

此外，除了曾沛慈的音樂人老公Peter到場力挺她首登北流開唱，張文綺、曾莞婷、「木木」林葦妮以及女團babyMINT也現身支持。曾沛慈在演唱會期間與男舞者共舞互動時，俏皮地對台下喊：「老公不要看！」逗樂全場。

