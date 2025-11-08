曾沛慈戴450萬珠寶華麗開唱 與男舞者互動喊話：老公不要看

【緯來新聞網】曾沛慈出道18年，今(8日）首次站上北流舞台開唱，舉辦《關於愛這件事》巡迴演唱會台北站，吸引超過四千名歌迷擠爆現場，音樂人老公Peter也到場力挺。演唱會一開場曾沛慈身穿白色禮服坐在佈滿花朵的鞦韆上，宛如仙女從天而降，以〈搶先看〉華麗登場。之後換裝則戴上要價450萬元的伯爵珠寶小露香肩；與男舞者之間有親密互動時，曾沛慈也急忙對台下喊：「老公不要看！」逗笑眾人。



曾沛慈演唱會上以4個章節，探索愛情不同階段的面貌，唱到〈雨季〉、〈失眠的人〉、〈我不是你該愛的那個人〉時，全場燈光化為冷藍色調，搭配雷雨聲光效果，將全場觀眾投入在悲傷氣氛中。曾沛慈動情說：「有時候我們都在愛裡迷路，但沒關係，因為那也是愛的一部分。」讓全場都沉浸在深情氛圍裡。



曾沛慈表示，「這場演唱會是我送給自己、也送給每一個曾勇敢愛過的人。」並坦言緊張到手在抖、雙腳發軟，有粉絲表示這是她疫情後的第一場大型演唱會，她還反問台下歌迷是不是，但歌迷回應有氣無力，讓她忍不住笑虧：「你們生病是不是？」逗得全場歌迷笑聲連連。演唱會尾聲，她則以時間倒轉為概念，帶領全場觀眾回到愛的原點，獻唱〈傻瓜〉、〈你離開他了嗎〉、〈多年後〉、〈大風吹〉等歌，並與歌迷相約在不久的將來再見，為演唱會畫下完美句點。

曾沛慈登北流開唱，坐在佈滿花朵的鞦韆上登場。（圖／陳明中攝）

曾沛慈站上北流舞台，坦言緊張到手在抖。（圖／陳明中攝）

曾沛慈戴450萬珠寶小露香肩。（圖／陳明中攝）

