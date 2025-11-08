曾沛慈戴450萬珠寶華麗開唱 與男舞者互動喊話：老公不要看
【緯來新聞網】曾沛慈出道18年，今(8日）首次站上北流舞台開唱，舉辦《關於愛這件事》巡迴演唱會台北站，吸引超過四千名歌迷擠爆現場，音樂人老公Peter也到場力挺。演唱會一開場曾沛慈身穿白色禮服坐在佈滿花朵的鞦韆上，宛如仙女從天而降，以〈搶先看〉華麗登場。之後換裝則戴上要價450萬元的伯爵珠寶小露香肩；與男舞者之間有親密互動時，曾沛慈也急忙對台下喊：「老公不要看！」逗笑眾人。
曾沛慈演唱會上以4個章節，探索愛情不同階段的面貌，唱到〈雨季〉、〈失眠的人〉、〈我不是你該愛的那個人〉時，全場燈光化為冷藍色調，搭配雷雨聲光效果，將全場觀眾投入在悲傷氣氛中。曾沛慈動情說：「有時候我們都在愛裡迷路，但沒關係，因為那也是愛的一部分。」讓全場都沉浸在深情氛圍裡。
曾沛慈表示，「這場演唱會是我送給自己、也送給每一個曾勇敢愛過的人。」並坦言緊張到手在抖、雙腳發軟，有粉絲表示這是她疫情後的第一場大型演唱會，她還反問台下歌迷是不是，但歌迷回應有氣無力，讓她忍不住笑虧：「你們生病是不是？」逗得全場歌迷笑聲連連。演唱會尾聲，她則以時間倒轉為概念，帶領全場觀眾回到愛的原點，獻唱〈傻瓜〉、〈你離開他了嗎〉、〈多年後〉、〈大風吹〉等歌，並與歌迷相約在不久的將來再見，為演唱會畫下完美句點。
曾沛慈登北流開唱，坐在佈滿花朵的鞦韆上登場。（圖／陳明中攝）
曾沛慈站上北流舞台，坦言緊張到手在抖。（圖／陳明中攝）
曾沛慈戴450萬珠寶小露香肩。（圖／陳明中攝）
更多緯來新聞網報導
其他人也在看
曾沛慈唱到一半太激動！求冷靜一下手發抖 感嘆是疫情後首場大型演出
「國民姊姊」曾沛慈出道18年，今（8日）首度登上台北流行音樂中心，舉辦《關於愛這件事》巡迴演唱會台北站，吸引超過四千名歌迷到場支持。演唱會宛如一場電影，以「愛」為主題分章節進行——從心動、告白、考驗到成全，曾沛慈化身「戀愛觀察員」，用超過二十首歌曲細膩詮釋「什麼是愛？」全場沉浸在她溫柔卻充滿力量的歌聲中。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
虞書欣亮色造型惹怒泰國 哀悼期現身被轟「超不尊重」
中國女星虞書欣最近風波不斷，先是家族被爆捲入放高利貸、官商勾結等爭議，又被同業指控霸凌，一度神隱2個月，連新劇《一念江南》都被迫停拍。雖然後來試著以廣告照「試水溫」，卻仍被網友狂酸「臉皮好厚」。直到最近新歌上線，加上與何與主演的新劇《雙軌》即將播出，她才重新出現在公開場合。自由時報 ・ 3 小時前
于朦朧風波後安唯綾曝范世錡片場狀況 稱修杰楷「很負責」曝老公想合作趙露思
女星安唯綾出席萬海慈善基金會「讓愛閃耀」公益畫展，她2021年與導演于中中結婚後，鮮少在台灣公開露面，近期在趙露思新戲《許我耀眼》中飾演范世錡姊姊。先前范世錡捲入于朦朧墜樓案風波，甚至導致該劇一度遭到抵制，安唯綾坦言自己有看到于朦朧風波，但她表示與范世錡僅合作了幾場戲，「時間很短，客串兩天拍完就飛走了。」拍戲時范世錡看起來一切都很正常，私下也沒有聯繫方式。鏡報 ・ 1 天前
趙露思、虞書欣同步發歌！ 同期「95花旦」遭網狠評比
趙露思、虞書欣同步發歌！ 同期「95花旦」遭網狠評比EBC東森娛樂 ・ 1 天前
曾沛慈戴450萬珠寶開唱 自爆「手在抖」老公盯場
曾沛慈出道18年，昨（11╱8）首攻北流舉辦「關於愛這件事」巡迴演唱會，她穿白色禮服坐在花朵鞦韆上以〈搶先看〉華麗登場，吸引逾4000名歌迷朝聖，音樂人老公Peter也坐在台下應援，唱完〈關於愛這件事〉後她與觀眾打招呼，還說：「讓我冷靜一下，我手在抖。」太報 ・ 10 小時前
范世錡捲于朦朧案！「姊姊」揭相處情況 大讚趙露思敬業
范世錡捲于朦朧案！「姊姊」揭相處情況 大讚趙露思敬業EBC東森娛樂 ・ 1 天前
美改革軍售 加速武器生產交付
美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）7日宣布對國防採購和軍售流程進行重大改革，以便在全球威脅日增之際，加快武器生產速度，並透過改造對外軍售機制（FMS），加速對盟友和夥伴的軍售交付速度。中時新聞網 ・ 6 小時前
西非馬利恐怖組織猖獗 5印度公民遭武裝分子綁架
西非國家馬利局勢持續惡化，恐怖組織活動日益猖獗。據當地一家公司代表及安全消息人士證實，有5名印度籍員工遭到武裝分子綁架，事發地點位於馬利西部科布里附近。目前尚無任何組織宣稱對此次綁架事件負責。中天新聞網 ・ 18 小時前
印尼校園清真寺爆炸案增至96傷 警持續調查涉案學生
（中央社雅加達8日綜合外電報導）印尼首都雅加達北部1所學校內的清真寺昨天發生爆炸案，截至今天傷者增至96人。印尼當局今天表示，他們正在調查1名據信涉案的學生。中央社 ・ 11 小時前
控在加薩犯下種族滅絕 土耳其對以色列高官發逮捕令
（中央社伊斯坦堡7日綜合外電報導）土耳其今天宣布，已針對以色列在加薩的戰爭，以涉及種族滅絕為由，向以國總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）及以國政府高階官員發出逮捕令。中央社 ・ 21 小時前
健保補充費改革暫緩! 石崇良:健保永續 改革持續
政治中心／林靜、欒秉宙 台北報導衛福部長石崇良，因為健保補充保費改革，未先與社會及相關部會妥善溝通引發批評、政策喊卡。風波後今（8號）上午他和總統賴清德首度同台出席醫學活動，總統致詞強調提高健保總額，讓石部長進行醫療給付時更有彈性，展現支持。而石崇良則回應，台灣健保不會倒、但健保也必須持續改革。民視 ・ 16 小時前
佳音電台賀30週年 11/28辦為愛堅持音樂會
（中央社記者洪素津台北7日電）佳音電台將邁入30週年，電台以「為愛堅持」為主題推出「佳音30為愛堅持」感恩音樂會，音樂會當日將邀請天韻合唱團獻唱，以世代傳承的合聲唱出佳音三十信仰與感恩的主題，象徵電台持續傳遞的溫度與陪伴。中央社 ・ 1 天前
新北觀光工廠勇闖一夏 親子闖關體驗熱鬧登場
（記者陳志仁／新北報導）2025新北觀光工廠年度盛會「勇闖一夏 冒險派對」8日在MITSUI OUTLET P […]引新聞 ・ 10 小時前
以為只是「踏板彈出」 竟釀肇逃代價慘重
【警政時報 林家嘉／台中報導】臺中市一名黃姓男子日前駕駛自小客車行經太原路三段停等紅燈時，突然聽到車身傳出「叩」的一聲撞擊聲響，下車查看發現右後保險桿有明顯擦撞痕跡，隨即報警。警方調閱行車紀錄器與監視器後，發現是一名陳姓女子騎乘機車碰撞後未停車離去，遭依法通知到案，才揭開這起「以為踏板彈出」的肇事逃逸案件。警政時報 ・ 14 小時前
女老師拒復合 高雄男師埋伏國中開槍定罪
高雄黃姓國中老師，要求女老師復合被拒，被控持槍跑到學校開槍報復，所幸「卡彈」未釀憾事，經高等法院高雄分院依殺人未遂罪，判處徒刑7年6月，他不服上訴被駁回並定讞。 高雄地檢署指出，2024年1月至3月間，被告黃男與劉女曾有過短暫交往。劉女後來因個性不合等理由提出分手，黃男則多次要求復合被拒絕，憤而上網自由時報 ・ 13 小時前
諾獎夫婦長庚演講 逾400師生搶睹風采
為一睹諾貝爾獎得主風采，超過400名師生擠爆長庚大學會議室。短新聞SHOTNEWS ・ 16 小時前
颱風鳳凰逼近 台電提前盤點整備機具、人力 (圖)
中央氣象署預估颱風鳳凰最快10日將發布海上警報。台電屏東區處已提前召開颱風前整備會議，盤點搶修人員與設備機具等。中央社 ・ 13 小時前
時光不停歇 慈大附中校友憶25年前
花蓮慈大附中，25周年校慶，邀請師長以及1到4屆的國小畢業生回歸，一同挖出25年前，埋下的時空膠囊，裡頭都是當年青春的記憶與承諾，不少畢業生也從外地回來參與，還有退休老師也特別出席，多年沒見，更加...大愛電視 ・ 15 小時前
陸委會譴責鄭麗文「追思共諜」 批以陸配事件轉移焦點「極端不道德」
[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文今日出席追思五○年代叛國共諜吳石的活動，引發各界議論。陸委會晚間嚴正發聲，指出鄭麗文在國人對「追思共諜」事件普遍憤慨之際，竟將政府依法處理少數鼓吹武統、支持解放軍入侵台灣的陸配個案，拿來作為轉移社會焦點的「擋箭牌」，此舉既不道德，也違反社會正義，政府表達嚴正遺憾。 陸委會指出，政治人物不應一再將陸配當作政治操作的題材，把極端違法個案與多數在台安居樂業的陸配朋友混為一談，這不僅扭曲事實，更傷害彼此信任。該會強調，台灣社會的自由與法治早已獲得國際肯定，美國自由之家2025年自由度評比中，台灣高達94分，相較之下俄羅斯僅12分、中國大陸更只有9分。 陸委會嚴詞批評，作為國家主要政黨領袖，鄭麗文不應將「背叛國家、出賣同袍」的罪犯美化為歷史悲劇，或包裝成維護不同政治立場的自由行為。這不僅是對國家尊嚴的嚴重傷害，更是對因吳石事件而犧牲的中華民國軍民的羞辱。 針對陸配議題，陸委會重申，絕大多數陸配已認同台灣、在地生活並融入社會，僅有極少數個案涉及危害國安與社會安定，政府依法廢止其居留定居資格，是維護國家安全與法律尊嚴的必要手段，也獲得主流民意支持。 陸委會最後新頭殼 ・ 12 小時前
華東 站穩所有均線
封測廠華東（8110）近期股價呈現波段上漲，7日以漲停板收市，股價收在28.85元，股價已強勢站上所有短中長期均線上方，短期均線呈多頭排列，量能溫和放大，顯示買盤仍在低檔承接。技術面來看，股價站穩所有均線，MACD維持紅柱，偏多格局不變，後市有機會挑戰前波壓力區，短線續強動能仍在。工商時報 ・ 6 小時前