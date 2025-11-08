曾沛慈戴450萬珠寶開唱 自爆「手在抖」老公盯場
曾沛慈出道18年，昨（11╱8）首攻北流舉辦「關於愛這件事」巡迴演唱會，她穿白色禮服坐在花朵鞦韆上以〈搶先看〉華麗登場，吸引逾4000名歌迷朝聖，音樂人老公Peter也坐在台下應援，唱完〈關於愛這件事〉後她與觀眾打招呼，還說：「讓我冷靜一下，我手在抖。」
演唱會以電影般章節鋪陳愛的故事，從心動、告白、考驗到成全，曾沛慈第2套華服還以450萬伯爵（PIAGET）珠寶搭配，她透露專輯開始萌芽時，公司就一直在策劃這場演唱會，「就是要給大家一個很大的驚喜，今天一定要好好的，跟我一起唱好嗎」？
第三章「考驗．岔路口的我們」橋段，曾沛慈以〈雨季〉、〈失眠的人〉、〈我不是你該愛的那個人〉唱出愛裡的無奈與掙扎，她動情說：「有時候我們都在愛裡迷路，但沒關係，因為那也是愛的一部分。」
安可段落，曾沛慈帶來〈傻瓜〉、〈你離開他了嗎〉、〈多年後〉、〈大風吹〉掀回憶殺，她笑著表示：「這場演唱會是我送給自己、也送給每1個曾勇敢愛過的人。」
