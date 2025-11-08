曾沛慈戴450萬珠寶首登北流開唱！才唱3首歌就嗆粉絲「你們生病了嗎」

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導

「國民姊姊」曾沛慈出道18年，今（8）日首次站上北流舞台開唱，舉辦「關於愛這件事」巡迴演唱會台北站，吸引超過4000名歌迷擠爆現場，曾沛慈誠意十足，金曲連發超過兩小時，以電影般章節鋪陳愛的故事——從心動、告白、考驗到成全，曾沛慈化身戀愛觀察員，戴著價值450萬伯爵玫瑰探索愛的這件事，用超過20首歌曲與觀眾探討什麼是愛。

曾沛慈戴著450萬的珠寶開唱。（圖／寬宏藝術提供）

開場時，曾沛慈身穿白色禮服坐在佈滿花朵的鞦韆上，以歌曲〈搶先看〉、〈黑框眼鏡〉、〈關於愛這件事〉為演唱會揭開序幕，〈關於愛這件事〉一曲唱畢，曾沛慈向歌迷打招呼：「大家好！我是曾沛慈，今天2025年11月8日，跟大家一起，度過每時每刻，留非常久的回憶，這一段看似ending的聊天，是我發自內心的感動，我剛剛手在抖，今天這場演唱會，就是『關於愛這件事』，我看到粉絲說這是疫情後大型的演唱會，你們生病了嗎？」

曾沛慈在北流開唱。（圖／寬宏藝術提供）

演唱會第二章「告白．我們在一起了」轉入甜蜜氛圍，曾沛慈以輕快曲風〈今天陽光就是特別耀眼特別和諧〉與〈聽者有心〉讓觀眾隨著旋律輕輕擺動。緊接著〈連鎖反應〉、〈下週同樣時間〉節奏明快，全場跟著拍手律動，氣氛熱度不減。

