曾沛慈戴450萬珠寶首登北流開唱！才唱3首歌就嗆粉絲「你們生病了嗎」
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導
「國民姊姊」曾沛慈出道18年，今（8）日首次站上北流舞台開唱，舉辦「關於愛這件事」巡迴演唱會台北站，吸引超過4000名歌迷擠爆現場，曾沛慈誠意十足，金曲連發超過兩小時，以電影般章節鋪陳愛的故事——從心動、告白、考驗到成全，曾沛慈化身戀愛觀察員，戴著價值450萬伯爵玫瑰探索愛的這件事，用超過20首歌曲與觀眾探討什麼是愛。
開場時，曾沛慈身穿白色禮服坐在佈滿花朵的鞦韆上，以歌曲〈搶先看〉、〈黑框眼鏡〉、〈關於愛這件事〉為演唱會揭開序幕，〈關於愛這件事〉一曲唱畢，曾沛慈向歌迷打招呼：「大家好！我是曾沛慈，今天2025年11月8日，跟大家一起，度過每時每刻，留非常久的回憶，這一段看似ending的聊天，是我發自內心的感動，我剛剛手在抖，今天這場演唱會，就是『關於愛這件事』，我看到粉絲說這是疫情後大型的演唱會，你們生病了嗎？」
演唱會第二章「告白．我們在一起了」轉入甜蜜氛圍，曾沛慈以輕快曲風〈今天陽光就是特別耀眼特別和諧〉與〈聽者有心〉讓觀眾隨著旋律輕輕擺動。緊接著〈連鎖反應〉、〈下週同樣時間〉節奏明快，全場跟著拍手律動，氣氛熱度不減。
更多FTNN新聞網報導
曾沛慈爆喜訊！向韋禮安、郭靜取經 羞曝「練1天休3天」
洪佩瑜飛波蘭拍掉25卷底片！「神祕美照」只在這裡才看得到
蔡依林睽違6年辦簽唱會！上千粉擠爆北流 曝大巨蛋加場可能
其他人也在看
新藍圖連線營隊開講 啟動青年政治思辨服務熱情
（中央社記者黃旭昇新北8日電）由泛藍議員組成的「新藍圖連線」今天在新北市板橋舉辦「青年政連線、共創新藍圖」營隊，吸引全台40餘名青年學子參與。活動結合公共事務、政黨改革及國際情勢等課程，期望激發青年投身公共服務的熱情與思辨力。中央社 ・ 9 小時前
中國科研船停靠庫克群島 考察深海採礦潛力
（中央社庫克群島8日綜合外電報導）中國科研船「大洋號」今天停靠庫克群島，考察這個南太平洋國家深海採礦潛力。隨著美中兩國對這一新興產業的關注日增，深海採礦成為區域競爭的新焦點。中央社 ・ 12 小時前
石崇良：將擴大幼兒專責醫師制度 (圖)
衛福部長石崇良（圖）8日出席「2025台灣醫學週－台灣聯合醫學會學術演講會」表示，115年將挹注預算，優先保障兒童醫療費用，除用於醫院急、重、難、罕外，也將擴大幼兒專責醫師制度，變成「兒童專責醫師」。中央社 ・ 12 小時前
黃仁勳快閃訪台22小時! 強調與台積電關係緊密
財經中心／陳孟暄 蔡明政 楊思敏 戴亞倫 台北報導輝達執行長黃仁勳旋風快閃來台，7號下午抵達台南，先到台積電南科廠區，參觀三奈米製程，接著與台積電董事長魏哲家共進晚餐，隔天早上又現身新竹縣立體育場參加台積電運動會，這趟行程短短22小時，也再度凸顯輝達與台積電的緊密合作。開心歡手跟台灣到別，但回溯過去22小時，輝達執行長黃仁勳在台行程，馬不停蹄。輝達執行長 黃仁勳：「輝達和台積電就像家人一樣」。兩度把台積電稱為家人，黃仁勳在台期間，幾乎繞著台積電轉，從7號下午14:20飛抵台南，馬上前往台積電南科三奈米廠，參觀產線，2小時後，又與台積電董事長魏哲家及高層，共進晚餐，還快閃老字號水果店，外帶冰品與水果，直到晚上10點15分左右，回到台北下榻飯店，8號一早，又到新竹參加台積電運動會。直到運動會結束，才搭乘私人飛機離台，旋風來台、快閃22小時，但頭要目標，是與台積電談晶片合作。黃仁勳快閃訪台22小時！ 稱與台積電關係緊密 目標談晶片合作。(圖／民視財經網)輝達執行長 黃仁勳：「輝達打造GPU，但我們也做CPU、交換器，連接器等，有很多東西都和Blackwell連結，我們也開始讓Rubin投入生產線，所以台積電和輝達緊密合作」。台積電董事長 魏哲家：「(想要多少晶片)，這是機密」。與台積電合作密不可分，但記憶體短缺問題，輝達也得找更多外援幫忙。輝達執行長 黃仁勳：「我們有三家非常優秀的記憶體製造商，包含三星、美光、SK海力士，他們都很棒，他們都很努力滿足輝達的需求」。但中國在AI競賽中，緊追美國，台灣的地位，是否受到影響?黃仁勳快閃訪台22小時！ 稱與台積電關係緊密 目標談晶片合作。(圖／民視財經網)輝達執行長 黃仁勳：「人工智慧會影響每個國家、每一個地區，每一家公司，AI是這個時代最重要的技術，也是有史以來最重要的技術，參與人工智慧發展至關重要；台灣在全球半導體製造中心的地位，仍然極為重要」。台灣領先地位，難以撼動，但身為AI晶片霸主，輝達也將與各國政府，展開更多溝通、合作，用更靈活的政策，在全球AI之戰，保持領先。原文出處：黃仁勳快閃訪台22小時！ 稱與台積電關係緊密 目標談晶片合作 更多民視新聞報導騙12歲女兒接61男客！狠母「錢拿走」躲台灣被逮了藍營分歧？鄭麗文「祭悼共諜」挨轟 蔣萬安：應紀念保衛台灣前輩北市府與新壽「合意解約」最新進度 李四川：最快「這天」可簽協議民視財經網影音 ・ 9 小時前
【蕭副總統訪歐議會外交突破】賴總統：與夥伴堅定捍衛民主
記者郭曉蓓／臺北報導 總統賴清德昨日透過社群平臺X發文表示，衷心感謝「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）邀請副總統蕭美琴發表演說，作為國際社會值得信賴的合作夥青年日報 ・ 4 小時前
曾沛慈戴450萬珠寶開唱 自爆「手在抖」老公盯場
曾沛慈出道18年，昨（11╱8）首攻北流舉辦「關於愛這件事」巡迴演唱會，她穿白色禮服坐在花朵鞦韆上以〈搶先看〉華麗登場，吸引逾4000名歌迷朝聖，音樂人老公Peter也坐在台下應援，唱完〈關於愛這件事〉後她與觀眾打招呼，還說：「讓我冷靜一下，我手在抖。」太報 ・ 4 小時前
2025好友港節市集 華山文創園區登場
（中央社記者李雅雯台北8日電）台港經濟文化合作策進會（策進會）與大陸委員會（陸委會）今天在華山文創園區舉辦「2025好友港節市集」，由在台港澳人士擺攤，帶來港澳美食與文創小物，市集活動明天尚有一天。中央社 ・ 8 小時前
颱風鳳凰逼近 台電提前盤點整備機具、人力 (圖)
中央氣象署預估颱風鳳凰最快10日將發布海上警報。台電屏東區處已提前召開颱風前整備會議，盤點搶修人員與設備機具等。中央社 ・ 7 小時前
洗完手用「烘手機」吹乾 實驗證明細菌超多！等於白洗手了
百貨公司、咖啡廳等公共場所，廁所裡的洗手台旁，有些會附設「烘手機」，讓洗完手的人可以不用擦手紙就把手弄乾，看起來好像很環保，節省了製造擦手紙垃圾。但是，英國有人經過實驗證實，發現從烘手機吹出的風，裡面的細菌比廁所空間的細菌還多，洗完手用烘手機烘乾，等於白洗手了。鏡報 ・ 22 小時前
【第二十一屆林榮三文學獎頒獎典禮】短篇小說獎決審委員黃美娥：史上最難評，自己都需要推翻自己
黃美娥表示：「今年是歷來最難產的一次評審經驗。」就連她在家裡打完成績，到會場經過討論，原本的名次竟也翻盤。她一向溫和，但忍不住用「這輩子最凶的口吻，為我想支持的篇章捍衛」。黃美娥細數五篇得獎作，首獎劉大芸〈我不過是一個雪人〉，用很溫柔的筆觸和非常理性的角度，問出與藝術相關的深沉問題；陳信傑的〈鸚形目自由時報 ・ 5 小時前
鳳凰颱風逼近 台電高雄區處總動員防颱備戰
輕颱鳳凰來勢洶洶，中央氣象局持續預警颱風移動過程中強度將持續增強，為因應颱風可能帶來的影響和災害，台電高雄區處已全力戒備，除加強樹木修剪外，另針對轄區內各變電所進行巡視，也特別針對較低漥地區的變電所做好擋水措施、備妥沙包，並完成抽水機測試。品觀點 ・ 6 小時前
藍營分歧？鄭麗文「祭悼共諜」挨轟 蔣萬安：應紀念保衛台灣前輩
即時中心／黃于庭、李美妍報導國民黨主席鄭麗文「親中」爭議不斷，今（8）日她出席統派社團舉辦之「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，該場大會追思對象之一，竟包含中共安插於國民政府內部最高階共諜將官吳石；不過她事後辯稱，吳石並非主要祭悼對象，且也不是其所認定「政治犯」定義。對此，台北市長蔣萬安也做出回應。蔣萬安今日出席環狀線東環段CF760區段標工程開工動土典禮，會前接受媒體聯訪。針對鄭麗文「追思共諜」爭議，他回應稱「我認為我們應該紀念那些捍衛中華民國、保衛台灣，為中華民國犧牲奉獻的前輩」。有關輝達總部進駐北士科一事，蔣萬安表示，北市府與輝達總部保持非常密切的聯繫，溝通管道暢通，輝達於台北設立總部進度，也都持續推進，「我們一定會加速相關流程，只要是為台北市整體發展、市民福祉，我一定全力以赴」。至於先前引發不小爭議的公館圓環，又有新管制措施，羅斯福路往公館方向內側第2車道，早上7時至9時左轉必須改走替代路線，禁止「直接轉」，再度掀起民怨。對此，蔣萬安則稱，這1個多月來交通事故大幅降低44%，市民安全一定是最優先考量，任何重大交通工程改變，也都需要長時間觀察、微調。因此，有任何調整，事前都會請交通局清楚地跟市民報告。原文出處：快新聞／藍營分歧？鄭麗文「祭悼共諜」挨轟 蔣萬安：應紀念保衛台灣前輩 更多民視新聞報導DPP打造友善新台灣！新住民諮詢委員會首移師台中 何博文：選舉請繼續支持有熊出沒！日本JR車站山形縣新幹線一度暫停營運創歷年新高！明年健保總額破兆元 賴清德親揭「3大目的」挺醫護民視影音 ・ 12 小時前
多喝水身體好？醫提醒「不要亂喝水」：8個黃金時間喝最好
大家都知道要多喝水、補充身體的水分，對於新陳代謝是很有幫助的。但是喝水也是有訣竅的，有醫生就提醒，不要沒有計畫的胡亂喝水，要掌握住8個喝水的黃金時間，才會對身體最好。鏡報 ・ 1 天前
桌球》排名資格第4次賽 巴黎奧運國手簡彤娟出線
115年中華桌球排名資格賽進入後半段，今天結束第4次賽角逐，女子組巴黎奧運國手簡彤娟擊敗同屬國泰人壽削球新星陳佳宜，7年內第5度當選國手；合作金庫銀行蘇珮綾也擊敗昔日學姐陳思羽出線。男子組由馮翊新、黎彥君取得排名賽席位。TSNA ・ 8 小時前
高爾夫》阿布達比第二天，萊伊信天翁追上弗利伍德
【羅開新聞中心Thomas LO綜合報導】英格蘭選手Aaron Rai（艾朗‧萊伊）十一月七日在Yas Links Abu Dhabi（阿布達比亞斯濱海球場）交出低於標準八桿的羅開Golf 頻道 ・ 8 小時前
國訓中心成立49年首辦家庭日 選手、教練家人齊聚同歡樂
國家運動訓練中心今天舉辦成立49年來首場「Sing a song, Fun along家庭日」，邀請培訓隊選手、教練及職員工與家人齊聚一堂，共度一個充滿笑聲與感動的午後時光，也為即將到來的202...聯合新聞網（運動） ・ 9 小時前
新北美展頒獎 74作品即起展出
記者吳瀛洲／新北報導 新北市府文化局「二０二五新北市美展」八日下午在新北市藝文中心頒…中華日報 ・ 7 小時前
二代健保補充保費新制掀怒潮 割小資、逼資金出走？｜鏡新聞調查報告｜#鏡新聞
衛福部預計明年啟動《健保法》修法，針對補充保費祭出三大改革，包含提高天花板上限，還要把獎金、股息等，從原本單筆2萬門檻改完年度累計制，但消息一出引爆民怨，網路一片炸鍋，直呼是搶錢搶瘋了，把小資族當韭菜收割，也讓部長石崇良親上火線回應，他更自爆，相關內容確實沒跟金管會討論，不過自認這幾年台灣股市表現好，影響應該不大。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 4 小時前
曾沛慈從天而降美呆全場驚呼！ 邀請4千粉絲擁抱獨一無二的回憶
曾沛慈出道18年，8日首度站上北流舞台開唱，吸引超過4千名歌迷現場捧場，金曲連發超過2小時，開場曾沛慈身穿白色禮服坐在佈滿花朵的鞦韆上，宛如仙女從天而降，以〈搶先看〉華麗登場，接著是超經典的歌曲〈黑框眼鏡〉搭配舞者動感十足，緊接著〈關於愛這件事〉三連發揭開序幕，充滿青春氣息又帶著成熟韻味，讓粉絲大呼「這就是初戀的模樣！」林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 7 小時前
吵起來了！「由藍轉綠」遭徐巧芯質疑背骨 高揚凱：那鄭麗文呢？
即時中心／顏一軒報導台北市第六選區（大安、文山）民進黨議員擬參選人高揚凱近期槓上藍委徐巧芯，徐質疑高「由藍轉綠」是「背骨仔」，但高再反問，「我這樣跳黨叫做『背骨仔』，那這樣子的話從民進黨跳到國民黨，還當選黨主席的鄭麗文，是不是也叫『背骨仔』？」民視 ・ 1 天前