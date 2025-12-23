曾沛慈新歌唱到潰堤 「不想忘的是…」唱哭整間錄音室

曾沛慈新歌〈不想忘的是…〉推出MV，試唱時她一度情緒潰堤，當場唱哭了在錄音室外聆聽的所有工作人員，她坦言早有預料自己會唱到哭，「只是差別在早哭還是晚哭而已」。

該曲是為影集《那些你不知道的我》量身打造的宣傳曲，當時曾沛慈與導演安竹間討論歌詞意義，很像在聽導演講戲，只是這次要演繹的是歌曲而非劇本，是一次非常特別的經驗，曾沛慈說：「當時我只擔心，完蛋我哭了，後面會不會很難唱。」同時她也感謝安竹間導演在錄音時對她指導與肯定，「他完全明白我正在詮釋的是什麼，也覺得我已經抓到他想在這首歌裡表達的意思了，對我來說是很大的肯定。」

廣告 廣告

曾沛慈日前於臺北流行音樂中心舉辦演唱會，演唱〈不想忘的是…〉時也忍不住淚灑舞台，現場哭成一片淚海，她笑說：「我覺得哭真的是會感染的，其實滿希望大家就好好哭一哭，有時候哭完其實會更釋然。」得知觀眾同樣被唱哭，她幽默表示：「很棒，大家都是有感情的人類。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導