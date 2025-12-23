曾沛慈新歌試唱情緒潰堤！演唱會淚灑舞台 台下成一片淚海

曾沛慈於今年發行全新專輯《下週同樣時間》，其中歌曲〈不想忘的是…〉引發粉絲熱烈討論，MV將在23日晚間6點正式上架，讓歌迷相當期待。而她日前在北流演唱到這首歌時，忍不住淚灑舞台，讓現場形成一片淚海。'

曾沛慈新歌〈不想忘的是…〉MV將在23日晚間6點正式上架。（圖／華研國際 提供）

〈不想忘的是…〉是為影集《那些你不知道的我》所量身打造的感動宣傳曲。該劇由安竹間導演執導，並集結傅孟柏、雷嘉汭、吳念軒、姜典、項婕如等實力與新生代演員共同演出。而歌曲由安竹間導演繼〈也可以〉、〈你的情歌〉等廣受好評的作品後，再度親自填詞創作。

〈不想忘的是…〉是為影集《那些你不知道的我》所量身打造的感動宣傳曲。（圖／華研國際 提供）

談起與曾沛慈的合作，安竹間分享一段讓他至今難忘的錄音回憶。他表示，曾沛慈對歌詞情緒的理解極為敏銳，第一次進錄音室討論歌詞意義時，才剛聊到創作背後的情感核心，曾沛慈就在試唱時情緒潰堤，唱哭了在錄音室外聆聽的所有工作人員，安竹間說：「那一刻，大家都含著眼淚互看，卻一句話也說不出口，那個畫面我到現在都還記得。」

曾沛慈笑說，與導演討論歌詞意義時，很像在聽他講戲，只是這次要演繹的是歌曲而非劇本，是一次非常特別的經驗。她坦言早有預料自己會唱到哭，「只是差別在早哭還是晚哭而已。」曾沛慈說：「當時我只擔心，完蛋我哭了，後面會不會很難唱。」同時，她也感謝安竹間導演在錄音時對她指導與肯定，「他完全明白我正在詮釋的是什麼，也覺得我已經抓到他想在這首歌裡表達的意思了，對我來說是很大的肯定。」

而曾沛慈日前於北流舉辦演唱會，再度演唱〈不想忘的是…〉時，忍不住淚灑舞台，現場形成一片淚海。她笑說：「我覺得哭真的是會感染的，其實滿希望大家就好好哭一哭，有時候哭完其實會更釋然。」得知觀眾同樣被唱哭，她幽默表示：「很棒，大家都是有感情的人類。」

曾沛慈日前於北流舉辦演唱會，再度演唱〈不想忘的是…〉時，忍不住淚灑舞台。（圖／華研國際 提供）

〈不想忘的是…〉MV 巧妙穿插了《那些你不知道的我》的劇情畫面，讓觀眾得以從片段中推敲出多條耐人尋味的情感線索。隨著〈不想忘的是…〉MV率先曝光，《那些你不知道的我》的情感輪廓也逐漸浮現，卻仍留下足夠的空白，等待觀眾親自走進故事找尋答案。

