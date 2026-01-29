曾沛慈演出不慎跌坐地板！ 急PO文報平安：請忽略我的綜藝摔

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

藝人曾沛慈昨（28）日到秀傳醫療體系南部院區演出，過程中竟不小心發生意外，整個人重心不穩跌坐在地上，當晚她也在個人社群上報平安表示：「希望沒有嚇到你們」，還不忘幽默自嘲，「不可能今天在秀傳醫療體系南部院區唱歌，我就直接屁股著地給大家看吧！」貼文曝光後，湧入許多粉絲留言關心。

藝人曾沛慈昨（28）日演出，不小心整個人重心不穩跌坐在地上。（圖／＠tseng_pets_ohyeah）

曾沛慈昨日演出不甚跌坐在舞台，表演結束後，當晚就在個人社群上發文報平安，還不忘附上影片，畫面中，只見曾沛慈在與粉絲互動比心後，接著要後退回到原位繼續唱歌時，卻突然重心不穩跌坐在地上，他站起來後也尷尬地掩面偷笑。

當天晚上曾沛慈也立刻發文報平安表示：「希望沒有嚇到你們，但被專業的醫護人員環繞，摔完真的比較不痛欸，馬上就好」，並接著表示：「請忽略我的綜藝摔，接下我的滿滿祝福～」最後曾沛慈也不忘祝粉絲們：「新的一年祝福你們也有很多療癒到自己的時刻，健康平安」。

畫面曝光後，不少粉絲紛紛到貼文地下留言關心表示：「身在案發現場 真的嚇到我們，幸好沒事」、「舞台樓梯真的要小心啊～」、「慈慈要注意安全喔」、「看妳跌倒真的嚇死了，希望妳能平平安安的」、「樓梯請勿走動啦小心！」、「辛苦啦，快去休息」、「妳跌倒的一刻大家真的直接尖叫，還好沒事～」。

