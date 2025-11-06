曾沛慈獨旅接狗狗離世噩耗淚灑日本

曾沛慈8日將在北流舉辦「關於愛這件事」巡迴演唱會，門票全數完售，她笑說：「虛榮心被滿足了。」除了近來專心準備演唱會，她同時和黃偉晉一同主持《娛樂百分百》YouTube頻道限定單元《下週同樣時間》，日前迎來節目最後一集，兩人真情流露，聊到淚灑攝影棚，氣氛動人。

曾沛慈分享之前有段時間狀況不好，於是決定要去東京獨旅散心，沒想到抵達東京後，卻收到家中狗狗過世消息，「那天我一個人在東京的豬排店，收到狗狗過世消息，我的眼淚不斷滴落在豬排上，然後走出店門口時，我不知道我要去哪裡。」沒能見到狗狗最後一面令她非常遺憾，也對此感到自責。

黃偉晉則想起母親癌逝後，某天收到姊姊傳來的截圖，竟然是媽媽手機裡有一則尚未傳出去給他的訊息，內容是對他的鼓勵與加油，黃偉晉淚崩說，很像是穿越時空的訊息，「當下我知道她已經走了，可是過幾天我才收到她的這段話，很像我媽在跟我講最後一次的加油跟鼓勵。」