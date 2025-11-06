曾沛慈獨旅接狗狗離世噩耗淚灑日本
曾沛慈8日將在北流舉辦「關於愛這件事」巡迴演唱會，門票全數完售，她笑說：「虛榮心被滿足了。」除了近來專心準備演唱會，她同時和黃偉晉一同主持《娛樂百分百》YouTube頻道限定單元《下週同樣時間》，日前迎來節目最後一集，兩人真情流露，聊到淚灑攝影棚，氣氛動人。
曾沛慈分享之前有段時間狀況不好，於是決定要去東京獨旅散心，沒想到抵達東京後，卻收到家中狗狗過世消息，「那天我一個人在東京的豬排店，收到狗狗過世消息，我的眼淚不斷滴落在豬排上，然後走出店門口時，我不知道我要去哪裡。」沒能見到狗狗最後一面令她非常遺憾，也對此感到自責。
黃偉晉則想起母親癌逝後，某天收到姊姊傳來的截圖，竟然是媽媽手機裡有一則尚未傳出去給他的訊息，內容是對他的鼓勵與加油，黃偉晉淚崩說，很像是穿越時空的訊息，「當下我知道她已經走了，可是過幾天我才收到她的這段話，很像我媽在跟我講最後一次的加油跟鼓勵。」
其他人也在看
爆挖僧人心臟續命！李連杰進手術喊「硬件維修」走路像附身發毛片曝
娛樂中心／綜合報導62歲的功夫巨星李連杰被捲入「換器官」陰謀論。面對流言滿天飛，他日前特別在中國社群平台上傳影片澄清，畫面中他赤裸上身、露出胸口，似乎想以「無疤」證明自己並未動過心臟手術。不料影片曝光後，網友放大檢視指出「三處可疑位置」疑似覆著人工皮，更有人聲稱他走路姿態與已故少林武僧秋風相似，懷疑「被附身」，發毛片也曝光。民視 ・ 7 小時前
謝侑芯飛大馬找黃明志！雪碧PO生前最後對話：起雞皮疙瘩
娛樂中心／周希雯報導「護理系女神」31歲台灣網紅謝侑芯到馬來西亞工作，失聯多日後驚傳在吉隆坡高檔酒店猝死，後續還牽扯出大馬歌手黃明志也涉案，不僅同在現場還疑似持毒，當地警方隨即發布通緝、轉為「謀殺罪」調查，黃明志神隱數小時後今日凌晨現身警局投案。對此，與謝侑芯交情甚好的網紅雪碧（方祺媛），先前一直被質疑是派謝去伴遊才導致出事，昨晚（4）再度拍片強調，與黃明志只是普通朋友，同時曝光謝侑芯生前最後對話，驚呼「我雞皮疙瘩起來了！」民視 ・ 1 天前
黃明志終於投案！雪碧曝謝侑芯生前最後對話：讓我起雞皮疙瘩
台灣網紅謝侑芯在馬來西亞猝死，歌手黃明志捲入命案遭通緝，失聯2天後今天（11/5）凌晨現身警局投案。謝侑芯的閨蜜「雪碧」日前被網友質疑介紹謝侑芯去大馬，她po出與謝侑芯生前最後的對話，證明自己不知情。太報 ・ 1 天前
網紅稱手握「粿粿王子大尺度照」！驚天大瓜公開 網朝聖全看傻一面倒
范姜彥豐指控粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，並坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求。網紅「玉米泉哥」在社群平台爆料4件事，包括「粿粿0嫁妝」、「18萬投資飲料店」、「婚後靠CP曝光才開始賺」及「握有粿粿及王子大尺度照片」，不過5日晚間公開的爆料內容，不少網友直言「我到底看了什麼」。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
網紅挖出范姜彥豐娶粿粿驚人嫁妝！網全都怒了 狠酸婚後才竄紅接到業配
范姜彥豐與粿粿婚變風波持續延燒，根據自由時報報導，網紅「玉米泉哥」再於社群平台投下震撼彈，爆料粿粿「0嫁妝」嫁入范姜家，婚後靠著夫妻檔CP曝光才開始賺錢，還指控她態度轉變、搬出公婆家後與王子（邱勝翊）傳出婚內不倫。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
網紅稱手握「粿粿、王子猛料」炸裂大瓜公開了！網傻：我看了什麼
娛樂中心／綜合報導范姜彥豐與妻子粿粿的婚變風波持續延燒，IG網紅「玉米泉哥」今（5日）晚間照預告在10點5分拋出「粿粿相關爆料」。他事前甚至罕見貼出不自殺聲明，引發網友狂刷關注。稍早「玉米泉哥」曝光爆料內容，卻讓不少人看傻直呼「我到底看了什麼」。民視 ・ 1 天前
范姜彥豐遭控「靠妻養」！前東家凱渥不忍了 爆婚後解約內幕：粿粿很沒水準
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導粿粿與范姜彥豐婚變延燒不止。女方日前拍片哽咽表示，3年婚姻幾乎都是她在撐起家計，「家用我出八成、生產費也是我付」，讓范...FTNN新聞網 ・ 1 天前
王子道歉范姜彥豐！賠償金分期遭拒 徵信社再發聲吐「粿王裸擁」真相
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線。王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也宣布暫停他所有演藝工作後，4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，並坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。對此，立達徵信社執行長謝智博再次發聲。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
蔡依林機場耍美挺出「膨脹小籠包」！45歲狀態網嚇愣：誰能想到
娛樂中心／綜合報導台灣流行天后蔡依林近期才推出睽違已久新專輯《Pleasure》，宣傳行程滿檔、期間更有廠商邀約出席活動，日前飛往上海參加珠寶品牌公開活動，穿戴奢華靈蛇造型珠寶美暈全場，隨後搭機返回台灣的蔡依林，就被粉絲捕捉「全身包緊緊」搭機的超怕冷身影，天后私下氣場隱藏的狀態引發網路熱烈討論。民視 ・ 1 天前
范姜彥豐被塑造成軟飯男！前東家看不下去 揭解約內幕：粿粿很沒水準
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐日前出面指控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），對此，粿粿也發出17分鐘的長片回應，其中提到自己一肩扛起家計，家...FTNN新聞網 ・ 1 天前
黃明志捲護理系女神命案…「15年正牌女友」不離不棄陪投案
馬來西亞創作歌手黃明志捲入（42歲）網紅「護理系女神」謝侑芯（31歲）身亡案，於昨（5）日凌晨赴警局投案。據了解，當時有3男2女陪他前往，而其中一名女子就是黃明志交往15年的正牌女友Sarah。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
昔跟友起鬨「嘲笑范姜」被挖出 粿粿超狠反應曝光！
娛樂中心／江姿儀報導男星范姜彥豐上月證實3年婚姻破裂，指控粿粿與王子（邱勝翊）有不正當男女關係，2 人也認了「越線」、「踰矩」。風波持續延燒，網友們不僅挖出兩人過去出國時同遊嗨玩、社群貼文上曖昧對話，還翻出范姜與粿粿上節目的片段，其中范姜爆料粿粿曾跟朋友一起「看扁他」，引發熱議。民視 ・ 17 小時前
王傳一收到兵單「逃不過醫師爸法眼」 放心老婆與異性出遊：我會先看她iPad
王傳一、朱德剛6日舉辦相聲脫口秀作品《壹加一剛好比三小》售票記者會，最近演藝圈閃兵役消息連環爆，兩人在現場還臨時上演時事哏，只見朱德剛問王傳一有沒有當兵，王傳一馬上立正敬禮：「報告，有當兵！2050梯次！」朱德剛也笑說，「先問一下，免得到時候演出沒人！」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 10 小時前
粿粿爆婚變不倫王子！陶晶瑩首發聲痛批不忍了：就是吃人夠夠的感覺
范姜彥豐和粿粿的婚變風波越演越烈，在范姜踢爆粿粿與王子（邱勝翊）大搞婚外情後，雙方更是多次在網路上隔空交火，引發熱烈討論。如今陶晶瑩（陶子）在Podcast節目也評論此風波，她認為出軌就是會傷害很多人，「我覺得就是有一種吃人夠夠的感覺。」三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
婚變疑早洩端倪！范姜彥豐遭粿粿「公開看扁」 挨酸：你不行啦
范姜彥豐日前怒控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），除了粿王昔日曖昧互動遭挖，范姜彥豐與粿粿此前上節目的片段也全被翻出。其中，范姜彥豐曾控訴，粿粿不僅不會看臉色，還會跟著朋友一起「看扁」他，讓他心裡很不是滋味。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
護理師曝王子陪粿粿看診內幕！傻眼喊：我們不是出氣筒，性別趴洩端倪
近日一名護理師也在Threads上發文，曾遇到王子陪同粿粿看診，更曝光對兩人的印象直呼傻眼。造咖 ・ 3 天前
劉詩詩也難逃崩潰育兒生活！6歲兒「餐廳狂奔鑽桌底」 媽媽在後追到跌倒
古裝女神劉詩詩近日帶6歲兒子「步步」外出用餐，活潑的母子互動畫面意外曝光。當天步步在餐廳和停車場間不停奔跑、鑽進桌底玩躲貓貓，精力十足；劉詩詩則身穿牛仔外套、戴著口罩，打扮樸素毫無明星架子，全程緊跟在兒子身後，甚至在追趕時一度踉蹌跌倒，仍笑著繼續哄娃。直到她遞上霜淇淋，小男孩才安靜下來坐好，母子畫面溫馨可愛。姊妹淘 ・ 1 天前
謝侑芯亡！謝薇安最後聲明曝 控黃明志「滅證陰謀」：做垃圾事花錢掩蓋
台灣網紅謝侑芯猝死，馬來西亞籍歌手黃明志捲入命案，大馬警方4日通緝命案中的關鍵人物黃明志。黃明志今（5）日凌晨現身警局投案。謝侑芯摯友閨密、「最強奶媽」謝薇安飛往當地，想在第一現場了解狀況，並發文表明是最後一次發聲，「知道對方想做一些垃圾事情，花錢掩蓋。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
閃兵男星供出首腦！王傳一「沒人接洽」乖乖入伍 醫師父看穿逃不掉
藝人閃兵案持續延燒，繼第3波拘提陳柏霖、修杰楷、棒棒堂廖允杰（小杰）、Energy坤達、書偉後，Energy前成員唐振剛、薛仕凌、阿達（昌璟翔）也陸續到案自首。曾為男團「可米小子」成員的王傳一，今（6）日與朱德剛出席相聲脫口秀《壹加一剛好比三小》售票記者會，透露自己2008年拍攝完戲劇《痞子英雄》後，便收到兵單馬上入伍。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
網質疑謝侑芯不配稱「護理女神」！網紅好友揭「真實內幕」轟：很可悲
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導有「護理女神」之稱的31歲台灣網紅謝侑芯日前在馬來西亞猝逝，知名歌手黃明志也被爆出涉案，近日大馬警方更將案件轉往謀殺...FTNN新聞網 ・ 16 小時前