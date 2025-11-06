曾沛慈突喊「捍衛黃偉晉」 吐人生遺憾噴淚

曾沛慈（左）、黃偉晉錄《下週同樣時間》最後1集淚灑攝影棚。華研國際提供



曾沛慈後天（11╱8）將在台北流行音樂中心舉辦「關於愛這件事」巡迴演唱會，對於門票完售，她笑說：「虛榮心被滿足了。」除備戰演唱會，她也挑戰和黃偉晉一同主持八大《娛樂百分百》YouTube頻道限定單元《下週同樣時間》，昨迎來最後1集，2人還淚灑攝影棚。

《下週同樣時間》最後1集的主題是「愛的無常」，曾沛慈透露之前有段時間狀況非常不好，於是去東京獨旅散心，沒想到就在她抵達東京後卻接到噩耗，「那天我自己1個人在東京的豬排店，收到狗狗過世的消息，我就看到我的眼淚不斷滴落在豬排上，然後走出店門口的時候，我不知道我要去哪裡」。沒能見到狗狗最後一面讓她十分自責，甚至暗罵自己：「曾沛慈妳就非要選這個時間出去嗎？」

曾沛慈（左）、黃偉晉透過一起主持對彼此更加熟悉。華研國際提供

黃偉晉則想起媽媽在醫院化療那陣子，「我會很想逃避看到她變了一個樣子的畫面，我就覺得……我沒看到好像就沒有發生這件事情」。後來他想彌補：「我去山上拍星空，還有拍到流星，我傳那個影片給我媽，說『有流星耶！給妳看，很漂亮，送給妳』。」但是媽媽卻已讀不回，沒想到過幾天媽媽就離開了，之後他收到姊姊傳來媽媽手機裡有一則尚未傳出去給他的訊息截圖，「對我來說很像是穿越時空的訊息，在那個當下我知道她已經走了，可是過幾天我才收到她的這段話，那是個很奇怪的感覺，很像我媽在跟我講最後1次的加油跟鼓勵」。

認識多年的2人透過一起主持對彼此更加熟悉，曾沛慈忍不住對黃偉晉真情告白：「很榮幸跟你一起主持這個節目。」甚至霸氣地說：「如果再有人罵你，給我試試看！我要捍衛黃偉晉！」他則笑回：「怎麼可能？下次我出事，妳沒有PO文試試看。」

